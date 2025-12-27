Premier Donald Tusk inicjuje pilne rozmowy z liderami Ukrainy, UE i państw zachodnich w odpowiedzi na zmasowany atak rakietowy Rosji na Kijów.

Celem wideokonferencji jest skonsolidowanie stanowiska Zachodu i poszukiwanie dróg do pokoju po ataku, w którym Rosja użyła blisko 500 dronów i 40 rakiet.

W rozmowach wezmą udział m.in. prezydent Zełenski oraz Ursula von der Leyen, co podkreśla rolę Polski jako inicjatora kluczowych dyskusji międzynarodowych.

Czy dyplomacja jest w stanie powstrzymać eskalację konfliktu? Sprawdź, jakie kroki zostaną podjęte w obliczu brutalnej agresji na Ukrainę.

Błyskawiczna reakcja dyplomatyczna Polski

W sobotni poranek premier Donald Tusk poinformował o swoich planach za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) nakreślił dramatyczny kontekst i cel nadchodzących rozmów.

„Wbrew oczekiwaniom prezydenta Trumpa i mimo gotowości do ustępstw ze strony (prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego) Rosja ponownie brutalnie zaatakowała mieszkaniowe dzielnice Kijowa. Będę dziś rozmawiał o szansach na pokój z przywódcami m.in. Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i UE” – przekazał szef polskiego rządu.

W rozmowach, oprócz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wezmą udział najważniejsi europejscy liderzy. Udział potwierdziła już m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, o czym poinformował jej rzecznik. Zaangażowanie liderów Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch świadczy o wysokiej randze spotkania i roli Polski jako inicjatora kluczowych dyskusji na forum międzynarodowym.

Kontekst rozmów: brutalny atak na Kijów

Bezpośrednią przyczyną zwołania pilnego szczytu był zmasowany rosyjski atak na stolicę Ukrainy. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, Rosja użyła w nocy i nad ranem blisko 500 dronów i 40 rakiet. Głównym celem była infrastruktura energetyczna i cywilna Kijowa. Niestety, rakiety trafiły również w budynki mieszkalne, co potwierdza, że agresor kontynuuje taktykę terroryzowania ludności cywilnej.

Sobotni atak jest kolejnym dowodem na eskalację działań ze strony Kremla, który zdaje się ignorować wszelkie sygnały dyplomatyczne. Decyzja Donalda Tuska o natychmiastowym zorganizowaniu rozmów jest więc nie tylko gestem solidarności z Ukrainą, ale także próbą wypracowania wspólnej, stanowczej odpowiedzi na rosyjską agresję.

Polska w roli regionalnego lidera i mediatora

Inicjatywa premiera Tuska pozycjonuje Polskę jako aktywnego gracza na arenie międzynarodowej, który nie tylko reaguje na wydarzenia, ale stara się je kształtować. Organizując spotkanie w tak szerokim gronie, Polska bierze na siebie rolę koordynatora działań Zachodu w kwestii bezpieczeństwa w regionie. Jest to sygnał, że Warszawa dąży do wzmocnienia swojej pozycji jako kluczowego sojusznika Ukrainy i ważnego głosu w Unii Europejskiej oraz NATO.

W swoim wpisie Donald Tusk subtelnie nawiązał także do globalnego kontekstu politycznego, wspominając o „oczekiwaniach prezydenta Trumpa”. Jest to prawdopodobnie odniesienie do debaty na temat przyszłości zaangażowania USA w pomoc Ukrainie, co dodatkowo podkreśla potrzebę konsolidacji i większej samodzielności Europy w kwestiach bezpieczeństwa.

Trudna droga do pokoju. Między dyplomacją a rzeczywistością

Choć celem rozmów jest poszukiwanie „szans na pokój”, wszyscy uczestnicy mają świadomość, jak trudne jest to zadanie. Brutalność ostatniego ataku na Kijów pokazuje, że Rosja nie jest obecnie zainteresowana realnymi negocjacjami. Wpis premiera Tuska, w którym wspomina o „gotowości do ustępstw” ze strony prezydenta Zełenskiego, może być sygnałem, że strona ukraińska jest otwarta na różne scenariusze, jednak każda inicjatywa pokojowa rozbija się o nieprzejednane stanowisko Kremla.

Tak wyglądały święta u Schreibera. Jego żona pokazała prywatne zdjęcia

Sobotnie rozmowy będą zatem przede wszystkim okazją do:

Potwierdzenia jedności i determinacji Zachodu we wspieraniu Ukrainy.

Omówienia dalszych kroków, w tym ewentualnych nowych sankcji wobec Rosji.

Skoordynowania pomocy militarnej i humanitarnej dla Kijowa.

Wynik tych rozmów będzie ważnym sygnałem dla Moskwy, pokazującym, że agresja spotyka się z jednolitą i zdecydowaną odpowiedzią społeczności międzynarodowej. Inicjatywa Polski podkreśla, że w obliczu zagrożenia Europa musi mówić jednym głosem.

Poniżej galeria zdjęć: Premier Donald Tusk ma gest? Kupił dwie choinki i odmówił reszty

Express Biedrzyckiej - Marcin Matczak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.