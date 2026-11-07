Karol Nawrocki reaguje po strzelaninie w Krakowie. Porażające słowa prezydenta!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-07 16:59

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos po dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło w sobotę (7.11). Opublikował wpis w sieci: - Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa - napisał prezydent.

Dach radiowozu z napisem Policja. Na miniaturze Karol Nawrocki. O strzelaninie w Krakowie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: SE/ Getty Images

Do dramatycznych i niespodziewanych wydarzeń doszło w sobotę (7.11) w Krakowie. Doszło tam do strzelaniny, w wyniku której zabitych zostało kilka osób, są też ranni. Z pierwszych informacji wynika, że ofiarami były przypadkowe osoby. Małopolska policja przekazała w pierwszym komunikacie: - Trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie. Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci - przekazała policja w komunikacie na portalu X. Następnie pojawiła się aktualizacja dotycząca zdarzenia: - W zdarzeniu w Rynku Głównym śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych. Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala. Trwa akcja służb na miejscu zdarzenia.

Wiadomość o tragedii na krakowskim rynku odniósł się prezydent Karol Nawrocki. W mediach społecznościowych napisał, że z niepokojem przyjął te tragiczne wieści:

Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami - napisał prezydent Polski.

Dalej Karol Nawrocki podkreślił, że jest w kontakcie z przedstawicielami służ i oczekuje wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzeń w Krakowie: - Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!

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