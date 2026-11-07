Ambasador USA reaguje na strzelaninę w Krakowie. "Ameryka stoi u boku Polski w tej mrocznej godzinie"

W sobotę doszło do strzelaniny w Krakowie. Za atakiem ma stać osoba, która z samochodu osobowego miała strzelać do ludzi. Wiadomo, że są ranni i zabici. Jak podała małopolska policja sprawca został zatrzymany: - Trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie. Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci - przekazała policja w komunikacie na portalu X.

Sytuację śledzi premier Donald Tusk, który przekazał, że jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA: - Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

To, co wydarzyło się na krakowskim rynku nie uszło uwadze ambasadora USA w Polsce. Thomas Rose na portalu X napisał, że Stany Zjednoczone wspierają Polskę

- Dopiero poznajemy szczegóły przerażającej strzelaniny w Krakowie, dzikiego i morderczego ataku, który rozbił spokój Polski. To, co wiemy na razie, to że kilka niewinnych, cennych żyć zostało brutalnie przerwanych w sobotnie popołudnie na historycznym i ikonicznym centralnym placu Krakowa. Ameryka stoi u boku Polski w tej mrocznej godzinie, tak jak Polska stoi u boku swoich ukochanych obywateli Krakowa. Niech błogosławiona pamięć tych, którzy odeszli dziś, złagodzi żal tych, którzy opłakują.

We are just learning details of the horrific mass shooting in Kraków, a savage and murderous attack that’s shattered the peace of Poland. What we know so far is that several innocent precious lives were viciously cut down on a Saturday afternoon in Kraków’s historic and iconic central square. America stands with Poland at this dark hour as Poland stands with her beloved citizens of Krakow. May the blessed memory of those lost today assuage the grief of those who mourn. @PremierRP_en @NawrockiKn @KosiniakKamysz #Poland— Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) November 7, 2026