Ambasador USA reaguje na strzelaninę w Krakowie. "Ameryka stoi u boku Polski w tej mrocznej godzinie"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-07 16:29

W Krakowie w sobotę po południu doszło do strzelaniny. Według informacji straży pożarnej są ofiary śmiertelne i ranni. Na miejscu działają służby. Na to, co dzieje się w stolicy małopolski zareagował ambasador USA, Thomas Rose.

Ambasador USA Tom Rose na Warszawskich Targach Obronnych
Autor: Marek Kudelski/Super Express

W sobotę doszło do strzelaniny w Krakowie. Za atakiem ma stać osoba, która z samochodu osobowego miała strzelać do ludzi. Wiadomo, że są ranni i zabici. Jak podała małopolska policja sprawca został zatrzymany: - Trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie. Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci - przekazała policja w komunikacie na portalu X.

Sytuację śledzi premier Donald Tusk, który przekazał, że jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA: - Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.

To, co wydarzyło się na krakowskim rynku nie uszło uwadze ambasadora USA w Polsce. Thomas Rose na portalu X napisał, że Stany Zjednoczone wspierają Polskę

- Dopiero poznajemy szczegóły przerażającej strzelaniny w Krakowie, dzikiego i morderczego ataku, który rozbił spokój Polski. To, co wiemy na razie, to że kilka niewinnych, cennych żyć zostało brutalnie przerwanych w sobotnie popołudnie na historycznym i ikonicznym centralnym placu Krakowa. Ameryka stoi u boku Polski w tej mrocznej godzinie, tak jak Polska stoi u boku swoich ukochanych obywateli Krakowa. Niech błogosławiona pamięć tych, którzy odeszli dziś, złagodzi żal tych, którzy opłakują.

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