Bardzo mocny wpis Sławomira Mentzena po strzelaninie w Krakowie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-07 18:07

Cała Polska jest wstrząśnięta wydarzeniami, do których doszło w Krakowie. Jak wiemy około godziny 15:00 na Rynku Głównym rozegrała się strzelanina. W wyniku zdarzenia zginęło kilka osób, są też ranni. Do sytuacji w Krakowie odniósł się Sławomir Mentzen.

Sławomir Mentzen
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

W Krakowie w sobotę (7.11) około 15:00 doszło do strzelaniny. Według relacji świadka napastnik strzelał do przypadkowych ludzi, wśród których byli turyści pijący kawę i przechodnie. Gdy rozległy się strzały uciekali, krzyczeli i próbowali znaleźć bezpieczne miejsce.

Już wiadomo, że w wyniku tragicznego zdarzenia zginęło 6 osób, jest też kilkunastu rannych. Do sprawy odnieśli się politycy. W drodze do Krakowa są minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz Donald Tusk. Jednocześnie w sieci premier zaapelował do polityków wszystkich opcji, by nie wykorzystywać tego, co wydarzyło się w Krakowie do walki politycznej:

- Głębokie wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego zamachu w Krakowie. Najwyższe słowa uznania dla bohaterskich policjantów, którzy działali z narażeniem życia. I gorący apel do polityków wszystkich opcji: nie grajcie tą tragedią. Wyjaśnimy wszystkie okoliczności tej zbrodni - przekazał.

Faktycznie, w sieci zaroiło się od wpisów, teorii spiskowych i komentarzy wykorzystujących tragedię politycznie. O uspokojenie i przede wszystkim słuchanie komunikatów służb zaapelował m.in. poseł Konfederacji Sławomir Mentzen:

Wszystkich nas porusza sytuacja w Krakowie, natomiast najlepsze co teraz możemy zrobić, to zaczekać na informacje od Policji. Każdy, kto w tej sytuacji natychmiast rusza do politycznego ataku, powinien się wstydzić. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodzin ofiar. Módlmy się za ofiary, módlmy się za lekarzy walczących o zdrowie i życie rannych.

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