Jaki jest stan poszkodowanych po ataku w Krakowie policjantów? Szef MSWiA podał najnowsze informacje

Minister spraw wewnętrznych i administracji, który jest w drodze do Krakowa, Marcin Kierwiński przekazał, w jakim stanie są policjanci, którzy brali udział w akcji.

- Policjanci z narażeniem życia interweniowali w Krakowie. Natychmiast. Dzięki ich heroicznej postawie udało się szybko ująć napastnika. Jeden z policjantów z raną postrzałową, stan drugiego bardzo ciężki- 3 rany postrzałowe. Trwa operacja - podał minister.

Policjanci z narażeniem życia interweniowali w Krakowie. Natychmiast. Dzięki ich heroicznej postawie udało się szybko ująć napastnika. Jeden z policjantów z raną postrzałową, stan drugiego bardzo ciężki- 3 rany postrzałowe. Trwa operacja.— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) November 7, 2026

Jak wiemy, na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę (7.11) do strzelaniny. W rejonie ul. Sławkowskiej osoba z samochodu osobowego miała strzelać do ludzi. Z pierwszych doniesień wynikało że są zabicie i ranni. Sprawca zdarzenia został postrzelony przez policjantów i jak przekazała małopolska policja, trafił do szpitala.

Do tragicznych wieści z Krakowa odniósł się m.in. prezydent Karol Nawrocki: - Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami - napisał prezydent Polski. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!