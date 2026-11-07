Tragedia w Krakowie. Horała mówi o bezpieczeństwie i karze dożywocia

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-11-07 16:49

Pięć ofiar śmiertelnych i kilkanaście osób rannych – to tragiczny bilans sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. W centrum miasta rozegrały się sceny grozy. Ogień miał zostać otwarty z przejeżdżającego samochodu, a służby apelowały do ludzi o natychmiastowe szukanie schronienia. Sprawca został zatrzymany. Na tragedię zareagowali już politycy, w tym premier Donald Tusk i Marcin Horała.

Poseł Marcin Horała w ciemnym garniturze i okularach. O reakcji polityków na tragedię w Krakowie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Zieliński/Super Express

Krwawy dramat w samym sercu Krakowa

Sobotnia tragedia w Krakowie odbiła się szerokim echem nie tylko w całej Polsce. Do strzelaniny doszło w sobotę około godz. 15 na Rynku Głównym. Strzały miały paść z przejeżdżającego samochodu. W wyniku ataku zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Sytuacja była na tyle poważna, że rzecznik krakowskiej Państwowej Straży Pożarnej apelował do mieszkańców i turystów przebywających w okolicy o zachowanie szczególnej ostrożności. Ludzie mieli natychmiast schronić się w bezpiecznych miejscach. Około godzinę po zdarzeniu pojawiła się informacja o zatrzymaniu sprawcy.

Tusk: Policja bada wszystkie okoliczności

Głos zabrał premier Donald Tusk, który poinformował, że jest na bieżąco informowany o sytuacji przez ministra spraw wewnętrznych.

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” – napisał szef rządu.

Horała składa kondolencje rodzinom ofiar

Do tragedii odniósł się również poseł Marcin Horała. Polityk złożył kondolencje rodzinom i bliskim zabitych. Podkreślił, że państwo musi zrobić wszystko, by wyjaśnić okoliczności zbrodni i pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

To, co się wydarzyło, przypomina, że bezpieczeństwa nie można traktować jako stanu trwałego” – napisał Horała. Dodał, że ochrona życia obywateli powinna być najważniejszym obowiązkiem państwa. Zaapelował również o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, by ustalić i ukarać osoby odpowiedzialne za tragedię.

Sprawcy muszą ponieść najsurowszą odpowiedzialność, jaką przewiduje prawo, łącznie z dożywotnim pozbawieniem wolności” – podkreślił poseł. 

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