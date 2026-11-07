Krwawy dramat w samym sercu Krakowa

Sobotnia tragedia w Krakowie odbiła się szerokim echem nie tylko w całej Polsce. Do strzelaniny doszło w sobotę około godz. 15 na Rynku Głównym. Strzały miały paść z przejeżdżającego samochodu. W wyniku ataku zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Sytuacja była na tyle poważna, że rzecznik krakowskiej Państwowej Straży Pożarnej apelował do mieszkańców i turystów przebywających w okolicy o zachowanie szczególnej ostrożności. Ludzie mieli natychmiast schronić się w bezpiecznych miejscach. Około godzinę po zdarzeniu pojawiła się informacja o zatrzymaniu sprawcy.

Tusk: Policja bada wszystkie okoliczności

Głos zabrał premier Donald Tusk, który poinformował, że jest na bieżąco informowany o sytuacji przez ministra spraw wewnętrznych.

„Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” – napisał szef rządu.

Horała składa kondolencje rodzinom ofiar

Do tragedii odniósł się również poseł Marcin Horała. Polityk złożył kondolencje rodzinom i bliskim zabitych. Podkreślił, że państwo musi zrobić wszystko, by wyjaśnić okoliczności zbrodni i pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

„To, co się wydarzyło, przypomina, że bezpieczeństwa nie można traktować jako stanu trwałego” – napisał Horała. Dodał, że ochrona życia obywateli powinna być najważniejszym obowiązkiem państwa. Zaapelował również o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, by ustalić i ukarać osoby odpowiedzialne za tragedię.

„Sprawcy muszą ponieść najsurowszą odpowiedzialność, jaką przewiduje prawo, łącznie z dożywotnim pozbawieniem wolności” – podkreślił poseł.

Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut

QUIZ. Miasta na literę O. Odkryj, w jakim państwie się znajdują Pytanie 1 z 13 Zaczynamy klasycznie od Europy. Ołomuniec: Czechy Słowacja Ukraina Następne pytanie