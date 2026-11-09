- Agnieszka Macek, pełnomocnik organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, złożyła rezygnację ze stanowiska w wyniku skandalu, podczas którego uczniowie szkoły wykrzykiwali wulgarne hasła pod adresem premiera przed Trybunałem Konstytucyjnym.
- Minister edukacji Barbara Nowacka zdecydowanie potępiła zachowanie Agnieszki Macek, określając ją jako "czynną działaczkę Konfederacji Korony Polskiej" i zarzucając jej instrumentalne wykorzystanie uczniów oraz brak poszanowania symboliki munduru.
- Pomimo rezygnacji Macek, sprawa nie jest zakończona. Ministerstwo Edukacji zapowiedziało dalsze działania, a Kuratorium Oświaty w Lublinie wszczęło pilną kontrolę w szkole. Jednocześnie potwierdzono, że żaden z uczniów uczestniczących w incydencie nie zostanie usunięty z placówki.
Agnieszka Macek nie jest już pełnomocnikiem organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. To efekt skandalu, do którego doszło w miniony piątek w Warszawie. Podczas szkolnej wycieczki grupa uczniów ubranych w mundury pojawiła się przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Zamiast lekcji historii czy obywatelskości, postronni świadkowie usłyszeli potok wulgaryzmów wymierzonych w premiera Donalda Tuska.
Nagranie z incydentu błyskawicznie obiegło sieć, wywołując falę oburzenia. Widać na nim młodych ludzi w charakterystycznych szkolnych strojach, którzy głośno skandują obraźliwe hasła. Do zdarzenia doszło w samym środku politycznego sporu wokół Trybunału, gdzie trwała manifestacja.
Minister Nowacka: To instrumentalne wykorzystanie dzieci
Na dymisji Agnieszki Macek sprawa się nie kończy. Minister edukacji Barbara Nowacka w ostrych słowach skomentowała zachowanie kobiety, którą określiła mianem „czynnej działaczki Konfederacji Korony Polskiej”. Szefowa resortu nie gryzła się w język, oceniając postawę opiekunki grupy.
- Skandaliczne zachowanie zarówno w piątek, jak i tłumaczenie dziś. Wywierała presję na nauczycieli i instrumentalnie wykorzystała uczniów - stwierdziła minister Nowacka.
Szczególne oburzenie wywołał fakt, że w polityczną zadymę wciągnięto uczniów klas mundurowych.
- Nie poszanowała godności i symboliki munduru i wmieszała młodych, w tym niepełnoletnich ludzi, którzy przygotowują się do służby państwu - dodała szefowa MEN, podkreślając, że prywatne poglądy osób zarządzających szkołą nie mogą uderzać w uczniów.
„Zadziałała psychologia tłumu”
Sama Agnieszka Macek, cytowana przez „Kurier Lubelski”, próbuje bić się w piersi, choć winą obarcza też emocje towarzyszące zgromadzeniu. Przyznała, że to ona podjęła decyzję o zabraniu młodzieży przed TK po wcześniejszej wizycie w Sejmie.
- Przyznaję się do błędu. Bardzo jest mi przykro. Przepraszam uczniów, rodziców i wszystkich obywateli - powiedziała dymisjonująca się pełnomocniczka.
Tłumaczyła, że gdy tylko usłyszała wulgaryzmy, miała nakazać uczniom powrót do autokaru. Jej zdaniem pod Trybunałem „zadziałała psychologia tłumu”, a krzyczeć mieli tylko niektórzy uczestnicy wycieczki.
Pilna kontrola w zamojskiej szkole
Choć Macek zrezygnowała ze stanowiska, nad niepubliczną placówką z Zamościa zawisły czarne chmury. Minister edukacji zapowiedziała, że rezygnacja „absolutnie nie zamyka sprawy”. Kuratorium Oświaty w Lublinie rozpoczęło już pilną kontrolę w szkole.
Wiadomo już, że mimo skandalicznego zachowania pod Trybunałem, żaden z uczniów biorących udział w incydencie nie zostanie usunięty z placówki. Dalsze losy szkoły i konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za opiekę nad młodzieżą będą zależeć od wyników kuratoryjnej inspekcji.
W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Barbara Nowacka: