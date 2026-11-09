Agnieszka Macek, pełnomocnik organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, złożyła rezygnację ze stanowiska w wyniku skandalu, podczas którego uczniowie szkoły wykrzykiwali wulgarne hasła pod adresem premiera przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Minister edukacji Barbara Nowacka zdecydowanie potępiła zachowanie Agnieszki Macek, określając ją jako "czynną działaczkę Konfederacji Korony Polskiej" i zarzucając jej instrumentalne wykorzystanie uczniów oraz brak poszanowania symboliki munduru.

Pomimo rezygnacji Macek, sprawa nie jest zakończona. Ministerstwo Edukacji zapowiedziało dalsze działania, a Kuratorium Oświaty w Lublinie wszczęło pilną kontrolę w szkole. Jednocześnie potwierdzono, że żaden z uczniów uczestniczących w incydencie nie zostanie usunięty z placówki.

Agnieszka Macek nie jest już pełnomocnikiem organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. To efekt skandalu, do którego doszło w miniony piątek w Warszawie. Podczas szkolnej wycieczki grupa uczniów ubranych w mundury pojawiła się przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Zamiast lekcji historii czy obywatelskości, postronni świadkowie usłyszeli potok wulgaryzmów wymierzonych w premiera Donalda Tuska.

Nagranie z incydentu błyskawicznie obiegło sieć, wywołując falę oburzenia. Widać na nim młodych ludzi w charakterystycznych szkolnych strojach, którzy głośno skandują obraźliwe hasła. Do zdarzenia doszło w samym środku politycznego sporu wokół Trybunału, gdzie trwała manifestacja.

Minister Nowacka: To instrumentalne wykorzystanie dzieci

Na dymisji Agnieszki Macek sprawa się nie kończy. Minister edukacji Barbara Nowacka w ostrych słowach skomentowała zachowanie kobiety, którą określiła mianem „czynnej działaczki Konfederacji Korony Polskiej”. Szefowa resortu nie gryzła się w język, oceniając postawę opiekunki grupy.

- Skandaliczne zachowanie zarówno w piątek, jak i tłumaczenie dziś. Wywierała presję na nauczycieli i instrumentalnie wykorzystała uczniów - stwierdziła minister Nowacka.

Szczególne oburzenie wywołał fakt, że w polityczną zadymę wciągnięto uczniów klas mundurowych.

- Nie poszanowała godności i symboliki munduru i wmieszała młodych, w tym niepełnoletnich ludzi, którzy przygotowują się do służby państwu - dodała szefowa MEN, podkreślając, że prywatne poglądy osób zarządzających szkołą nie mogą uderzać w uczniów.

„Zadziałała psychologia tłumu”

Sama Agnieszka Macek, cytowana przez „Kurier Lubelski”, próbuje bić się w piersi, choć winą obarcza też emocje towarzyszące zgromadzeniu. Przyznała, że to ona podjęła decyzję o zabraniu młodzieży przed TK po wcześniejszej wizycie w Sejmie.

- Przyznaję się do błędu. Bardzo jest mi przykro. Przepraszam uczniów, rodziców i wszystkich obywateli - powiedziała dymisjonująca się pełnomocniczka.

Tłumaczyła, że gdy tylko usłyszała wulgaryzmy, miała nakazać uczniom powrót do autokaru. Jej zdaniem pod Trybunałem „zadziałała psychologia tłumu”, a krzyczeć mieli tylko niektórzy uczestnicy wycieczki.

Pilna kontrola w zamojskiej szkole

Choć Macek zrezygnowała ze stanowiska, nad niepubliczną placówką z Zamościa zawisły czarne chmury. Minister edukacji zapowiedziała, że rezygnacja „absolutnie nie zamyka sprawy”. Kuratorium Oświaty w Lublinie rozpoczęło już pilną kontrolę w szkole.

Wiadomo już, że mimo skandalicznego zachowania pod Trybunałem, żaden z uczniów biorących udział w incydencie nie zostanie usunięty z placówki. Dalsze losy szkoły i konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za opiekę nad młodzieżą będą zależeć od wyników kuratoryjnej inspekcji.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Barbara Nowacka:

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