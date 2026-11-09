Sakiewicz nawołuje do bojkotu znanej sieci sklepów, internauci odpowiadają. „Zakupy tylko u nich!”

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-11-09 18:18

Tomasz Sakiewicz ruszył do walki z RTV EURO AGD. Prezes TV Republika zaapelował do swoich odbiorców o całkowity bojkot znanej sieci sklepów. Zachęca nie tylko do rezygnacji z zakupów, ale nawet do zwracania już zamówionych towarów. Powód? Firma zdecydowała o wycofaniu swoich reklam ze stacji. Apel nie wszystkim jednak przypadł do gustu. W sieci szybko pojawiły się głosy sprzeciwu, a internauci zaczęli deklarować: „Zakupy tylko u nich!”.

Tomasz Sakiewicz w garniturze. Na wstawce logo TV Republika. O bojkocie sklepów przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/Super Express; Longfin Media/ Shutterstock

Sakiewicz wzywa do bojkotu RTV EURO AGD

W poniedziałek Tomasz Sakiewicz opublikował na platformie X mocny wpis skierowany do odbiorców TV Republika. Prezes stacji nie krył oburzenia decyzją RTV EURO AGD o wstrzymaniu emisji reklam w telewizji. Firma tłumaczyła wcześniej, że chodzi o kontrowersje związane ze sposobem relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie.

Tomasz Sakiewicz poszedł jednak o krok dalej. Zaapelował o całkowity bojkot sieci, zwracanie wcześniej zamówionych produktów, a także przekonywanie rodziny, znajomych i sąsiadów do rezygnacji z zakupów.

Do białoruskich standardów zastraszania dziennikarzy, którzy relacjonowali wydarzenia na krakowskim rynku dołączyło kierownictwo RTV Euro AGD – napisał prezes TV Republika.

„Zwracajcie już zamówione towary”

W swoim wpisie Sakiewicz przekonywał, że decyzja sieci jest zagrożeniem dla wolności słowa. Wezwał odbiorców do zdecydowanej reakcji.

Apeluję o całkowity bojkot tej firmy, zwracanie już zamówionych towarów, rozmowy z sąsiadami i przyjaciółmi na temat szkodliwości korzystania z tej sieci – napisał.

Dodał, że jego zdaniem na wolnym rynku nie powinno być tolerancji dla niszczenia wolności słowa. Wspomniał również o bezpieczeństwie obywateli i wydarzeniach w Krakowie.

Internauci odpowiadają: „Zakupy tylko u nich!”

Apel prezesa TV Republika wywołał falę komentarzy. Nie wszyscy internauci podzielili jego stanowisko. W odpowiedziach pojawiły się deklaracje poparcia dla sieci RTV EURO AGD.

Zakupy tylko u nich!” – napisał jeden z komentujących. Inny zwrócił uwagę na inną kwestię: „Wolność słowa ma granice, które polegają na tym, że nie szerzy się dezinformacji i nienawiści”.

Spór o reklamy RTV EURO AGD w TV Republika przeniósł się więc do mediów społecznościowych. Zamiast zakończyć się na decyzji reklamodawcy, wywołał kolejną odsłonę ostrej dyskusji o granicach wolności słowa, odpowiedzialności mediów i konsumenckim bojkocie. 

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