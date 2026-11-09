Tusk, Nawrocki i Gibała pójdą razem w marszu w Krakowie. Tak uczczą pamięć ofiar

O 20:00 z rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej w Krakowie ruszy marsz ciszy, na który wcześniej zapraszał prezydent miasta Łukasz Gibała. Jak wynika z informacji radia Eska, poza nim w marszu wezmą udział także Karol Nawrocki i Donald Tusk. To pokłosie tragedii, która rozegrała się na krakowskim rynku w sobotę 7 listopada.

24-letni sprawca otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów, zabijając sześć osób i raniąc piętnaście kolejnych, w tym dwóch policjantów. Obaj funkcjonariusze i napastnik zostali przetransportowani do szpitala. Michał Oksiński, odpowiedzialny za masakrę, zmarł 9 listopada.

Akcja służb po ataku

Sprawca ataku nie stanie już przed sądem. Mężczyzna, postrzelony przez policjantów podczas zatrzymania, zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. Śledztwo w sprawie zarówno ataku w Krakowie, jak i potrójnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Szybkość i precyzja działania służb ratunkowych i mundurowych okazały się kluczowe. Wojewoda Małopolski, Krzysztof Jan Klęczar, ujawnił szczegółowy harmonogram interwencji, podkreślając błyskawiczną reakcję na zgłoszenie.

Na Rynek Główny skierowano łącznie 30 patroli policyjnych. Funkcjonariusze działali bez wahania – po krótkiej wymianie ognia, w zaledwie sześć minut od otrzymania zgłoszenia, napastnik został obezwładniony. Jednocześnie na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a rannym udzielano pomocy medycznej z udziałem zespołów ratownictwa i strażaków.

W naszej galerii zobaczysz konferencję po ataku w Krakowie:

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