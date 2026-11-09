Sakiewicz tłumaczy swoją relację z krakowskiego Rynku. „Był jeden nietypowo ubrany policjant”

Tuż po tragicznym ataku na krakowskim Rynku Tomasz Sakiewicz stwierdził podczas relacji na żywo z Krakowa, na antenie Telewizji Republika, że na miejscu zdarzenia zabrakło policji, bo jej siły wysłano do Warszawy.

Słowa te wywołały falę krytyki, ponieważ policja podjęła interwencję od razu, a dwóch funkcjonariuszy zostało ciężko rannych. Stacji zarzucono podawanie niezweryfikowanych informacji, podważanie zaufania do służb oraz wywoływanie paniki i wykorzystywanie tragedii do walki politycznej. Skargę w tej sprawie złożyła do KRRiT ministra kultury Marta Cienkowska, a członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski ocenił, że doszło do naruszenia ustawy o radiofonii i telewizji. W związku ze zgłoszeniami przewodnicząca KRRiT dr Agnieszka Glapiak uruchomiła postępowanie wyjaśniające. Rada wystąpi do nadawcy o nagrania i wyjaśnienia, po czym podda materiał szczegółowej analizie prawnej.

„Super Express” zapytał prezesa Republiki o komentarz do pojawiających się zarzutów o manipulowanie faktami. Tomasz Sakiewicz przekonuje, że krytyka pod jego adresem wpisuje się w powrót do standardów państwa autorytarnego, a on sam wykonywał jedynie swoje obowiązki dziennikarskie w obliczu największego ataku terrorystycznego w Polsce.

– Kiedy dziennikarz widzi jakieś ważne wydarzenie, włącza nagranie i zaczyna informować. Ja również komentuję to, co widzę. Zadaję podstawowe pytanie, które zadają setki ludzi wokół mnie. Gdzie jest policja? To pytanie nie jest po to, żeby kogoś rozliczać, tylko po to, żeby ustalić, co ci ludzie mają zrobić. […] No przecież gdyby tam nawet nie było pewności, czy ktoś gdzieś jeszcze nie strzela obok, a strzały było słychać – tłumaczy prezes Telewizji Republika.

Sakiewicz odpiera zarzuty o fałszowanie obrazu sytuacji. Twierdzi, że policjant, który pojawił się za jego plecami podczas transmisji, był technikiem kryminalistyki skierowanym wcześniej do zabezpieczenia demonstracji. Jak mówi, funkcjonariusz był ubrany po cywilnemu i dopiero co przybiegł na miejsce zdarzenia.

– Można się kłócić z tym, co mówiłem, ale nie można się kłócić z tym, co pokazywałem. Faktycznie na placu, jak się potem okazało, bo to sprawdziłem, był jeden nietypowo ubrany policjant, nie w mundurze, który miał jakąś naszywkę. Myślałem w ogóle, że to jest jakiś ochroniarz, bo on nie miał munduru i po prostu pokonaliśmy tę samą odległość z miejsca demonstracji, mniej więcej w tym samym czasie – opowiada Sakiewicz.

W dalszej części wypowiedzi publicysta przekonuje, że na miejscu tragedii nie widział innych sił policyjnych ani zorganizowanego centrum dowodzenia.

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– Jeżeli leżą ludzie, umierają i wszyscy robią, co mogą, żeby pomóc, ale przede wszystkim większość chce uciekać, tylko nie wie gdzie. I to wymaga w ogóle wyjaśnienia. Nie było ośrodka dowodzenia – stwierdził Tomasz Sakiewicz. – Policja i władza wiedzą, że to jest ich największa wtopa od kiedy istnieje policja w tej formie – zaznacza szef stacji.

Zdaniem prezesa stacji zarzuty wobec jego relacji mają służyć zatuszowaniu odpowiedzialności ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego oraz rządu. Sakiewicz twierdzi, że w odpowiedzi na ujawnienie zaniedbań spotkała go fala zorganizowanych ataków i gróźb pozbawienia życia skierowanych pod adresem jego i jego rodziny, za co bezpośrednią odpowiedzialnością obarcza premiera Donalda Tuska.

– Próbują przykryć osobistą odpowiedzialność ministra Kierwińskiego nieprawdopodobnym atakiem, również kłamstwami, które on wygłosił na temat rzekomych prawicowych poglądów czy konotacji tego terrorysty, ale przede wszystkim próbują zagłuszyć nas ściekiem wyzwisk, gróźb karalnych, bo niestety takich dostaję bardzo dużo – gróźb pozbawienia życia – dodaje Sakiewicz.

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