Decyzja o wszczęciu procedury zapadła w poniedziałek. Jak poinformowała KRRiT, do nadawcy zostanie skierowane oficjalne pismo z żądaniem wyjaśnień oraz przesłania zapisu nagrania z kontrowersyjnych relacji. Eksperci Rady przeprowadzą szczegółową analizę materiałów pod kątem naruszenia ustawy o radiofonii i telewizji.

To reakcja na falę krytyki, jaka spadła na stację za sposób opisywania tragicznej strzelaniny w Krakowie. Nadawca ma teraz obowiązek udostępnić materiał źródłowy, a Rada ma rok na ewentualne nałożenie kar finansowych.

Minister kultury uderza w TV Republika

Jedną z osób, które oficjalnie sprzeciwiły się przekazowi stacji, jest minister kultury Marta Cienkowska. Szefowa resortu poinformowała w niedzielę w serwisie X, że wysłała skargę do KRRiT, zarzucając Telewizji Republika podawanie niezweryfikowanych informacji i uderzanie w służby.

„Tragedia to nie paliwo do politycznej propagandy. KRRiT musi to zbadać. Za naruszenia muszą być wyciągnięte konsekwencje” – napisała Cienkowska, wskazując, że przekaz stacji mógł potęgować panikę wśród odbiorców.

Sakiewicz o braku policji, gdy funkcjonariusze byli ranni

Głos w sprawie zabrał również prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT, który w oświadczeniu przesłanym PAP wezwał stację do zaprzestania nadawania treści zagrażających bezpieczeństwu. Jako przykład drastycznego naruszenia standardów podał wypowiedź Tomasza Sakiewicza z 7 listopada.

Redaktor naczelny TV Republika twierdził na antenie, że w miejscu tragedii w Krakowie nie było policji, ponieważ funkcjonariuszy wysłano do Warszawy pod Trybunał Konstytucyjny. Tymczasem fakty są porażające: policja interweniowała natychmiast, a dwóch funkcjonariuszy odniosło ciężkie obrażenia w starciu z napastnikiem. Według prof. Kowalskiego takie słowa to uderzenie w zaufanie do służb i wykorzystywanie ludzkiego dramatu do walki politycznej.

Do tragicznych wydarzeń w Krakowie doszło w sobotę po godzinie 15:00. 24-letni zamaskowany napastnik wjechał autem na Rynek Główny i otworzył ogień do przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sam sprawca, który został ranny podczas wymiany ognia z policją, zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu.

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Nie żyje 24-letni sprawca strzelaniny na Rynku w Krakowie

Sonda Czy telewizja Republika powinna zostać ukarana za fałszywy przekaz w relacji z zamachu w Krakowie? Tak Nie Nie mam zdania