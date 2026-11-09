Echa zamachu w Krakowie. Wiceszef MSWiA mówi o przeglądzie procedur. Co z bronią czarnoprochową?

Jak poinformował w poniedziałek wiceszef MSWiA, spotkanie ma się odbyć w siedzibie resortu o godz. 10. - Będziemy analizować to wszystko, co już jest ustalone, co się wiąże z naszymi procedurami - zaznaczył Mroczek.

Dodał, że przed tragedią w Krakowie zostały przygotowane regulacje dotyczące dostępu do broni czarnoprochowej, z której - jak zauważył - na przestrzeni ostatnich lat dokonano wielu zabójstw.

- W tej chwili nie ma nie tylko obowiązku pozwolenia na tę broń, ale w ogóle jej ewidencjonowania i będziemy starali się, bo to jest decyzja Parlamentu, wprowadzić obowiązek ewidencjonowania tej broni - zapowiedział.

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Pytany o to, czy są planowane zmiany w przepisach w sprawie broni posiadanej przez osoby, które mają pozwolenie na broń odparł, że w takich przypadkach „procedura jest dosyć rygorystyczna”.

- Posiadanie broni wymaga pozwolenia. W trakcie postępowania dotyczącego wydania tego pozwolenia trzeba przejść badania (...), ale przeanalizujemy jeszcze (procedurę) - powiedział.

Mroczek przypomniał, że w Sejmie toczy się dyskusja na temat dostępu do broni do celów ochrony osobistej. Dodał, że chodzi o kwestię aktualizacji badań.

Zapytany o to, czy może potwierdzić informację o tym, że sprawca uzyskał pozwolenie na broń „raptem kilka miesięcy przed tragedią” powiedział, że nie ma takiej informacji.

- To jest jedna z podstawowych informacji, która jest prosta do ustalenia, bo pozwolenie wydaje właściwy komendant wojewódzki Policji - powiedział.

Dodał, że taka informacja jest ważna z punktu widzenia dokonania analizy tego, jak przebiegał proces uzyskania przez niego pozwolenia na broń.

- To jest zresztą informacja dotycząca właśnie jego zachowania, motywacji. Jeżeli przechodził te badania kilka miesięcy temu, to one są ważnym elementem oceny jego zachowania, jego profilu - ocenił Mroczek.

Małopolska policja poinformowała w poniedziałek, że sprawca sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie zmarł nad ranem w szpitalu.

Przed śmiercią napastnika prokuratura zapowiadała analizę materiału dowodowego pod kątem przedstawienia mu zarzutów oraz ewentualnego skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Jego stan zdrowia określano wówczas jako krytyczny.

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.

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