Marcin Kierwiński stanął przed trudnym zadaniem wyjaśnienia swoich ostatnich wypowiedzi dotyczących ataku w Krakowie. Minister spraw wewnętrznych i administracji w studiu TVN24 odniósł się do kontrowersji, jakie wzbudzały jego sugestie o tym, że sprawca mógł fascynować się skrajnie prawicowymi ideologiami. Choć śledczy nie podali jeszcze oficjalnego motywu, szef resortu nie wycofuje się całkowicie ze swoich słów.

Gorące hipotezy i "pierwsze poszlaki"

Polityk podkreślił, że jego wcześniejsza wypowiedź nie była wyrokiem, a jedynie odniesieniem do wstępnych ustaleń pracujących nad sprawą służb. – Ja wiem, że to wzbudza strasznie dużo emocji, głównie po tej prawicowej stronie sceny politycznej, ale nie jest moją intencją tutaj wzbudzać emocje – zaznaczył Kierwiński na antenie TVN24.

Minister bronił się, tłumacząc, że w tak skomplikowanych sprawach zawsze na początku pojawiają się pewne hipotezy i pierwsze poszlaki. To właśnie na nich miał opierać swoje stwierdzenia. Jak zapewnił, policja dysponuje już materiałem dowodowym, który jest obecnie drobiazgowo analizowany. Szef MSWiA zastrzegł jednak, że na tym etapie nie zamierza rozwijać tego wątku.

– Policja sprawdza te wątki. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie ferujemy żadnych wyroków. Każdy potencjalny motyw, każda potencjalna okoliczność musi zostać sprawdzona – deklarował Marcin Kierwiński, ucinając spekulacje o rzekomym przesądzaniu o winie czy ideologicznym tle ataku.

Minister ucina plotki o spóźnionej policji

Oprócz kwestii motywów sprawcy, Kierwiński musiał zmierzyć się z zarzutami dotyczącymi rzekomej opieszałości służb. W sieci pojawiły się głosy krytykujące policję za to, że funkcjonariusze mieli nie pojawić się na krakowskim Rynku Głównym natychmiast po zdarzeniu. Minister stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, podając konkretne liczby i ramy czasowe.

Z ustaleń szefa MSWiA wynika, że reakcja mundurowych była błyskawiczna. Pierwszy patrol miał dotrzeć na miejsce zaledwie w ciągu trzech minut od otrzymania zgłoszenia. Skala operacji również była potężna – do działań skierowano ponad 30 patroli, z czego aż 19 znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie tragedii.

Na miejscu zdarzenia niemal natychmiast pojawiło się blisko 20 radiowozów, a w ciągu około pięciu minut była także straż pożarna oraz ratownicy medyczni. Kierwiński podkreślił, że próby przedstawiania interwencji jako spóźnionej są po prostu niezgodne z faktami, a służby zadziałały w sposób skoordynowany i szybki.

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