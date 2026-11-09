Kosiniak-Kamysz walczy o stałą bazę wojsk USA. Polacy już wiedzą, czy powstanie

Wizyta szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA, wcześniej odwołana z powodu zmiany planów amerykańskiego sekretarza obrony, odbędzie się we wtorek w Pentagonie, gdzie rozmowy będą dotyczyć m.in. amerykańskich baz wojskowych i współpracy polsko-amerykańskiej.

Polska zaoferowała USA korzystne warunki do utworzenia stałej bazy wojskowej, jednak jej powstanie pozostaje niepewne ze względu na sytuację międzynarodową i relacje USA z Rosją.

Według sondażu Pollster dla „Super Expressu” 55 proc. Polaków uważa, że taka baza na pewno powstanie, 21 proc. jest przeciwnego zdania, a 24 proc. nie ma opinii.

Wizyta szefa MON w USA była zaplanowana na wrzesień, ale została odwołana. Powód leżał po stronie Amerykanów. Pete Hegseth, sekretarz obrony USA, zdecydował, że w tym samym czasie będzie towarzyszył prezydentowi Donaldowi Trumpowi (80 l.) podczas wizyty chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Zgodnie z zapowiedzią spotkanie przełożono na listopad i właśnie jutro ministrowie z obu krajów spotkają się w Pentagonie pod Waszyngtonem. Rozmowy rozpoczną się o godz. 16.30 czasu polskiego (w Waszyngtonie będzie 10.30). - Będziemy w Pentagonie, będziemy rozmawiać o bazach, o obecności żołnierzy amerykańskich, o sojuszu polsko-amerykańskim - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Wcześniej szef MON długo nie podawał daty swojej wizyty w USA, aby nie zapeszyć, gdyż nie było pewne, czy listopadowy termin także dojdzie do skutku.

Przypomnijmy, że polski rząd zagwarantował Amerykanom bardzo atrakcyjne warunki dla utworzenia bazy wojskowej w naszym kraju. Zaproponowano kilka dogodnych lokalizacji oraz wybudowanie bazy z polskiego budżetu. Rocznie ma ona kosztować nas 17 mld zł. Czy Waszyngton zdecyduje się na stałą obecność wojsk w Polsce? Trudno przewidzieć, eksperci wskazują na różne scenariusze. Administracja prezydenta Donalda Trumpa normalizuje stosunki z Rosją, a Kreml nie zgadza się na umacnianie NATO w Europie Środkowo-Wschodniej.

A co o tym sądzą zwykli Polacy? Ankietowani przez Instytut Badań Pollster, odpowiadając na pytanie zadane w sondażu dla „Super Expressu”, w większości uznali, że baza na pewno powstanie (55 proc.). Przeciwnego zdania jest 21 proc. badanych, a 24 proc. nie ma zdania na ten temat.

Badanie wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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