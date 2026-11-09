Kosiniak-Kamysz walczy o stałą bazę wojsk USA. Polacy już wiedzą, czy powstanie

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-11-09 5:00

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.) spotyka się we wtorek ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem (46 l.), aby porozmawiać m.in. o stałej bazie wojsk USA w naszym kraju. Czy taka baza powstanie? Zapytani o to Polacy przez Instytut Badań Pollster w większości (55 proc.) twierdzą, że będziemy mieć amerykańskie wojsko na stałe.

Pete Hegseth i Władysław Kosiniak-Kamysz przy mównicach na tle flag Polski i USA. O bazach wojsk przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Photo/ Associated Press Spotkanie Kosiniaka-Kamysza i sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha
  • Wizyta szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA, wcześniej odwołana z powodu zmiany planów amerykańskiego sekretarza obrony, odbędzie się we wtorek w Pentagonie, gdzie rozmowy będą dotyczyć m.in. amerykańskich baz wojskowych i współpracy polsko-amerykańskiej.
  • Polska zaoferowała USA korzystne warunki do utworzenia stałej bazy wojskowej, jednak jej powstanie pozostaje niepewne ze względu na sytuację międzynarodową i relacje USA z Rosją.
  • Według sondażu Pollster dla „Super Expressu” 55 proc. Polaków uważa, że taka baza na pewno powstanie, 21 proc. jest przeciwnego zdania, a 24 proc. nie ma opinii. 

Wizyta szefa MON w USA była zaplanowana na wrzesień, ale została odwołana. Powód leżał po stronie Amerykanów. Pete Hegseth, sekretarz obrony USA, zdecydował, że w tym samym czasie będzie towarzyszył prezydentowi Donaldowi Trumpowi (80 l.) podczas wizyty chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Zgodnie z zapowiedzią spotkanie przełożono na listopad i właśnie jutro ministrowie z obu krajów spotkają się w Pentagonie pod Waszyngtonem. Rozmowy rozpoczną się o godz. 16.30 czasu polskiego (w Waszyngtonie będzie 10.30). - Będziemy w Pentagonie, będziemy rozmawiać o bazach, o obecności żołnierzy amerykańskich, o sojuszu polsko-amerykańskim - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ponad 10 lat chaosu w Trybunale Konstytucyjnym. Przypominamy, jak do niego doszło

Wcześniej szef MON długo nie podawał daty swojej wizyty w USA, aby nie zapeszyć, gdyż nie było pewne, czy listopadowy termin także dojdzie do skutku.

Przypomnijmy, że polski rząd zagwarantował Amerykanom bardzo atrakcyjne warunki dla utworzenia bazy wojskowej w naszym kraju. Zaproponowano kilka dogodnych lokalizacji oraz wybudowanie bazy z polskiego budżetu. Rocznie ma ona kosztować nas 17 mld zł. Czy Waszyngton zdecyduje się na stałą obecność wojsk w Polsce? Trudno przewidzieć, eksperci wskazują na różne scenariusze. Administracja prezydenta Donalda Trumpa normalizuje stosunki z Rosją, a Kreml nie zgadza się na umacnianie NATO w Europie Środkowo-Wschodniej.

A co o tym sądzą zwykli Polacy? Ankietowani przez Instytut Badań Pollster, odpowiadając na pytanie zadane w sondażu dla „Super Expressu”, w większości uznali, że baza na pewno powstanie (55 proc.). Przeciwnego zdania jest 21 proc. badanych, a 24 proc. nie ma zdania na ten temat.

Badanie wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków. 

Kosiniak-Kamysz zapowiada Dron Legion
Galeria zdjęć 4
HOŁOWNIA POGUBIŁ SIĘ W POLITYCE?! | DŁUGOSZ, SURÓWKA
Sonda
Czy stała baza wojsk USA w Polsce zwiększy bezpieczeństwo kraju?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ

ROLKI