Honorowy Obywatel Krakowa dla bohaterów po ataku

Decyzja zapadła bardzo szybko. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował, że chce w wyjątkowy sposób docenić dwóch policjantów, którzy w sobotę zneutralizowali napastnika na Rynku Głównym. Chodzi o najwyższe możliwe wyróżnienie, jakie może przyznać miasto.

Prezydent Krakowa złożył wniosek o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Krakowa dwóm policjantom, którzy zatrzymali sprawcę ataku na Rynku. Wniosek dotyczy starszego posterunkowego Jakuba Kulika oraz starszego posterunkowego Artura Morańskiego. Podkreślono, że prośba ma być rozpatrzona pilnie ze względu na wyjątkowe okoliczności.

O swoim kroku prezydent Łukasz Gibała poinformował za pośrednictwem platformy X. W krótkim wpisie wyjaśnił powody swojej decyzji.

Właśnie zwróciłem się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom - Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy wczoraj w bohaterskich okolicznościach unieszkodliwili mordercę, ratując życie kolejnych - napisał na X prezydent Krakowa.

Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez władze miasta. Otrzymują je osoby o wybitnych zasługach dla Krakowa.

Właśnie zwróciłem się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom - Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy wczoraj w bohaterskich okolicznościach unieszkodliwili mordercę, ratując życie kolejnych ludzi.— Łukasz Gibała (@LukaszGibala) November 8, 2026

Kim są policjanci, którzy zatrzymali sprawcę ataku w Krakowie?

Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański to funkcjonariusze, których postawę docenił prezydent Krakowa Łukasz Gibała. To właśnie oni jako jedni z pierwszych podjęli interwencję, gdy na krakowskim Rynku padły strzały. Ich szybka i odważna reakcja pozwoliła unieszkodliwić napastnika i prawdopodobnie zapobiegła jeszcze większej tragedii.

Obaj policjanci, st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański, zostali ranni podczas wymiany ognia ze sprawcą i obecnie przebywają w szpitalu. Ich stan jest stabilny, ale wymagają leczenia. Mimo własnego zagrożenia, do końca wypełnili swoje obowiązki, chroniąc mieszkańców i turystów obecnych na Rynku Głównym. To właśnie ich bohaterska postawa sprawiła, że prezydent Gibała zdecydował się na tak wyjątkowy gest, jakim jest wniosek o tytuł Honorowego Obywatela Krakowa.

Tragiczny bilans ataku na Rynku Głównym w Krakowie

Wniosek o uhonorowanie policjantów jest bezpośrednią reakcją na dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się w sercu miasta. To był zwykły sobotni dzień, a Rynek Główny, jak zawsze, tętnił życiem. Nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii.

Nagle, po południu, spokój został brutalnie przerwany. Zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem w tłum ludzi na płycie Rynku, a następnie otworzył do nich ogień. Wybuchła panika. Turyści i mieszkańcy w popłochu szukali schronienia. To właśnie wtedy do akcji wkroczyli starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański. Wywiązała się wymiana ognia, w wyniku której napastnik został ranny i obezwładniony.

Sobotni atak w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, wstrząsnął całym miastem i Polską. Bilans jest tragiczny. Sześć osób straciło życie, a kilkanaście walczy o zdrowie w szpitalach. W cieniu tej niewyobrażalnej tragedii, gest prezydenta Łukasza Gibały jest próbą docenienia tych, którzy z narażeniem własnego życia stanęli w obronie niewinnych ludzi. Decyzja o przyznaniu tytułów Honorowego Obywatela Krakowa bohaterskim policjantom będzie teraz należeć do radnych miasta.