- Reakcja ambasadora USA Toma Rose'a na strzelaninę w Krakowie.
- Zapewnienie o solidarności prezydenta USA Donalda Trumpa z Polską.
- Podkreślenie, że Polska jest krajem bezpiecznym, a taka zbrodnia jest obca polskiemu charakterowi.
- Informacja o 6 ofiarach śmiertelnych i 15 rannych na Rynku Głównym.
- Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o dwudniowej żałobie narodowej.
Reakcja USA na tragedię w Krakowie
Nie trzeba było długo czekać na reakcję Stanów Zjednoczonych. Niedługo po wstrząsających wydarzeniach w stolicy Małopolski, na sobotnią tragedię w Krakowie zareagował ambasador USA w Polsce, Tom Rose. W niedzielnym wpisie na platformie X dyplomata zapewnił, że prezydent USA Donald Trump osobiście łączy się w bólu z Polakami. Podkreślił, że to, co się stało, poruszyło Amerykanów.
Dzisiaj, gdy Polska opłakuje ofiary, prezydent USA Donald Trump i Ameryka opłakują je razem z nią – napisał ambasador Tom Rose.
To już drugi raz, kiedy ambasador zabrał głos w tej sprawie. Ambasador Tom Rose zapewnił, że w obliczu tych wydarzeń prezydent USA Donald Trump i cała Ameryka opłakują ofiary razem z Polską. Już w sobotę, niedługo po ataku, amerykański dyplomata pisał na X, że „Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa”
Ambasador USA: Polska to kraj niezwykle bezpieczny
W swoich wpisach ambasador Rose nie tylko przekazał kondolencje. Zwrócił też uwagę na coś, co w cieniu tak wielkiej tragedii mogło umknąć – na to, jak wyjątkowe na tle innych krajów są takie wydarzenia w Polsce. Dyplomata wprost stwierdził, że nasz kraj jest oazą spokoju.
Uderza rozmiar szoku, który wywołała w Polsce wczorajsza, potworna zbrodnia w Krakowie. Przemoc na taką skalę jest tu nie tylko czymś niespotykanym; jest wręcz nie do pomyślenia i całkowicie obca polskiemu charakterowi narodowemu – napisał na platformie X.
Ambasador poszedł nawet o krok dalej. Z jego słów wynika, że to właśnie ten szok i powszechne przerażenie Polaków są najlepszym dowodem na to, jak bardzo jesteśmy przywiązani do pokoju. W swoich wpisach ambasador Tom Rose wielokrotnie podkreślał, że Polska jest krajem niezwykle bezpiecznym, a sobotnia zbrodnia jest czymś całkowicie obcym polskiej mentalności. Jego zdaniem to zasługa samych Polaków.
Polska jest tak niezwykle bezpieczna, spokojna i uporządkowana właśnie dlatego, że jej mieszkańcy są tak przyzwoici – podkreślił amerykański dyplomata.
Strzelanina na Rynku Głównym i żałoba narodowa
Słowa wsparcia ze strony amerykańskich dyplomatów są odpowiedzią na wydarzenia, które rozegrały się w sobotnie popołudnie. Do ataku doszło około godziny 15:00 w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce – na Rynku Głównym w Krakowie. To tam 24-letni mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.
Sobotnia tragedia w Krakowie, w której napastnik zastrzelił sześć osób i ranił kolejnych piętnaście, wstrząsnęła całym krajem. Sprawca ataku również został ranny i jest już w rękach policji. W odpowiedzi na te dramatyczne wydarzenia, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki podjął decyzję o wprowadzeniu żałoby narodowej. Zgodnie z jego rozporządzeniem, od północy z soboty na niedzielę w całej Polsce obowiązuje dwudniowa żałoba.