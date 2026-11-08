Reakcja ambasadora USA Toma Rose'a na strzelaninę w Krakowie.

Zapewnienie o solidarności prezydenta USA Donalda Trumpa z Polską.

Podkreślenie, że Polska jest krajem bezpiecznym, a taka zbrodnia jest obca polskiemu charakterowi.

Informacja o 6 ofiarach śmiertelnych i 15 rannych na Rynku Głównym.

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o dwudniowej żałobie narodowej.

Reakcja USA na tragedię w Krakowie

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Stanów Zjednoczonych. Niedługo po wstrząsających wydarzeniach w stolicy Małopolski, na sobotnią tragedię w Krakowie zareagował ambasador USA w Polsce, Tom Rose. W niedzielnym wpisie na platformie X dyplomata zapewnił, że prezydent USA Donald Trump osobiście łączy się w bólu z Polakami. Podkreślił, że to, co się stało, poruszyło Amerykanów.

Dzisiaj, gdy Polska opłakuje ofiary, prezydent USA Donald Trump i Ameryka opłakują je razem z nią – napisał ambasador Tom Rose.

The profound depth of Poland's shock at the horror of yesterday's mass murder in Krakow speaks volumes about what's so praiseworthy about this remarkable country. Poland is an exceptionally peaceful, safe and orderly society. Violence on this scale isn't just unheard of, it’s unthinkable and utterly alien to the national character. There is something precious about a country where such evil remains so foreign to everyday life, where an entire nation recoils in horror at the mere thought of it, and where the depth of its grief reveals the true goodness of its people. Today, an entire nation mourns. @POTUS and America mourns with her. #Poland @NawrockiKn @PremierRP_en— Tom Rose (@TomRoseIndy) November 8, 2026

To już drugi raz, kiedy ambasador zabrał głos w tej sprawie. Ambasador Tom Rose zapewnił, że w obliczu tych wydarzeń prezydent USA Donald Trump i cała Ameryka opłakują ofiary razem z Polską. Już w sobotę, niedługo po ataku, amerykański dyplomata pisał na X, że „Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa”

Ambasador USA: Polska to kraj niezwykle bezpieczny

W swoich wpisach ambasador Rose nie tylko przekazał kondolencje. Zwrócił też uwagę na coś, co w cieniu tak wielkiej tragedii mogło umknąć – na to, jak wyjątkowe na tle innych krajów są takie wydarzenia w Polsce. Dyplomata wprost stwierdził, że nasz kraj jest oazą spokoju.

Uderza rozmiar szoku, który wywołała w Polsce wczorajsza, potworna zbrodnia w Krakowie. Przemoc na taką skalę jest tu nie tylko czymś niespotykanym; jest wręcz nie do pomyślenia i całkowicie obca polskiemu charakterowi narodowemu – napisał na platformie X.

Ambasador poszedł nawet o krok dalej. Z jego słów wynika, że to właśnie ten szok i powszechne przerażenie Polaków są najlepszym dowodem na to, jak bardzo jesteśmy przywiązani do pokoju. W swoich wpisach ambasador Tom Rose wielokrotnie podkreślał, że Polska jest krajem niezwykle bezpiecznym, a sobotnia zbrodnia jest czymś całkowicie obcym polskiej mentalności. Jego zdaniem to zasługa samych Polaków.

Polska jest tak niezwykle bezpieczna, spokojna i uporządkowana właśnie dlatego, że jej mieszkańcy są tak przyzwoici – podkreślił amerykański dyplomata.

Strzelanina na Rynku Głównym i żałoba narodowa

Słowa wsparcia ze strony amerykańskich dyplomatów są odpowiedzią na wydarzenia, które rozegrały się w sobotnie popołudnie. Do ataku doszło około godziny 15:00 w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce – na Rynku Głównym w Krakowie. To tam 24-letni mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Sobotnia tragedia w Krakowie, w której napastnik zastrzelił sześć osób i ranił kolejnych piętnaście, wstrząsnęła całym krajem. Sprawca ataku również został ranny i jest już w rękach policji. W odpowiedzi na te dramatyczne wydarzenia, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki podjął decyzję o wprowadzeniu żałoby narodowej. Zgodnie z jego rozporządzeniem, od północy z soboty na niedzielę w całej Polsce obowiązuje dwudniowa żałoba.