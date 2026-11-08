Papież Leon XIV przesłał kondolencje po strzelaninie w Krakowie.

Wiadomość przekazano na ręce metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia.

W sobotnim ataku na Rynku Głównym zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych.

Ojciec Święty apeluje o pokój i nadzieję dla rodzin ofiar.

Kondolencje z Watykanu. Papież Leon XIV pisze do Polaków

Wiadomość o dramatycznych wydarzeniach w Polsce błyskawicznie obiegła świat i dotarła do Watykanu. Reakcja była niemal natychmiastowa. Już w niedzielę, dzień po ataku, opublikowano oficjalne kondolencje, jakie papież Leon XIV skierował do wszystkich dotkniętych tą tragedią.

List w imieniu Ojca Świętego przekazał, zgodnie z dyplomatycznym zwyczajem, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Adresatem był metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. W liście podkreślono, że papież jest głęboko zasmucony wiadomością o ofiarach śmiertelnych i rannych w wyniku strzelaniny w Krakowie.

Wiadomość opublikowana na stronie archidiecezji krakowskiej zawiera słowa otuchy i zapewnienie o modlitwie.

Jego Świątobliwość Leon XIV (...) wyraża swoją duchową bliskość w Chrystusie Zmartwychwstałym ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią - zaznaczono.

To nie tylko formalne słowa. Papież w swoim przesłaniu odwołał się do najważniejszych symboli wiary chrześcijańskiej, mówiąc o nadziei płynącej ze Zmartwychwstania. To bezpośredni zwrot do wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza ofiar ataku i ich rodzin, mający przynieść im pocieszenie w tych niezwykle trudnych chwilach.

Apel papieża: Nadzieja i wezwanie do pokoju

Przesłanie z Watykanu to nie tylko wyraz współczucia, ale również głębokie duchowe wsparcie i konkretne wezwanie. Papież Leon XIV, zwracając się do Polaków, sięgnął po symbole szczególnie bliskie naszej narodowej tożsamości. W liście znalazło się odwołanie do opieki Matki Bożej.

Przyzywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Ojciec Święty wyprasza dar chrześcijańskiej nadziei dla pogrążonych w smutku rodzin oraz łączy się ze wszystkimi przeżywającymi dni żałoby - można przeczytać w liście.

To słowa, które mają nieść pocieszenie i wzmacniać wiarę w trudnym czasie żałoby narodowej. Papież nie poprzestał jednak na pocieszeniu. Jego przesłanie zawierało również mocny apel skierowany do wszystkich, by w obliczu bezsensownej przemocy nie poddawać się rozpaczy i nienawiści.

W przesłaniu podkreślono, że papież Leon XIV wzywa do niesłabnącego wytrwania w dążeniu do pokoju i zgody, co jest szczególnie ważne w kontekście tak brutalnego aktu przemocy. Na koniec, jako gest duchowej opieki, Ojciec Święty udzielił wszystkim dotkniętym tragedią Błogosławieństwa Apostolskiego . Słowa te, płynące od głowy Kościoła katolickiego, są dla wielu Polaków ważnym znakiem solidarności i nadziei w dniach, gdy cała Polska pogrążona jest w żałobie po strzelaninie w Krakowie.

Zapewniając o modlitwie, Najwyższy Pasterz udzielaBłogosławieństwa Apostolskiego oraz wzywa do niesłabnącego wytrwania w dążeniu do pokoju i zgody - zaznaczono.

Co wiemy o sobotnim ataku?

Kondolencje z całego świata, w tym te od papieża Leona XIV, są odpowiedzią na dramat, który rozegrał się w sobotnie popołudnie. To miał być zwykły dzień w jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Zamiast tego, Rynek Główny w Krakowie stał się sceną niewyobrażalnej tragedii.

Chwilę po godzinie 15:00 na płytę Rynku wjechał samochód. Według relacji świadków i ustaleń policji, z pojazdu wysiadł zamaskowany 24-letni mężczyzna, który następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów i osób siedzących w ogródkach restauracyjnych. Wybuchła panika.

W wyniku ataku, do którego doszło w sobotę po godzinie 15, zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również policjanci, którzy jako pierwsi podjęli interwencję, próbując obezwładnić napastnika. Ta tragedia w Krakowie wstrząsnęła mieszkańcami i turystami, którzy w tym czasie licznie przebywali na Rynku. Służby natychmiast zamknęły cały obszar, a na miejscu przez wiele godzin pracowali prokuratorzy i policyjni technicy.