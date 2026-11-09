Fala oburzenia po tym, jak Telewizja Republika relacjonowała dramatyczne wydarzenia z Krakowa. Gdy policjanci z narażeniem własnego życia walczyli ze sprawcą i ścigali napastnika, na antenie stacji padały oskarżenia, na które zareagowała ministra kultury. Marta Cienkowska poinformowała o wysłaniu skargi do KRRiT.

„Właśnie wysłałam skargę do KRRiT dotyczącą relacji Telewizji Republika z Krakowa: podawania niezweryfikowanych informacji, oskarżeń wobec policji i przekazu mogącego potęgować panikę” – ogłosiła ministra Cienkowska. Szefowa resortu podkreśliła, że tragedia nie może służyć jako „paliwo do politycznej propagandy”, a za naruszenia muszą zostać wyciągnięte konsekwencje.

Policjant za plecami, a szef Republiki mówi o braku mundurowych

Głównym bohaterem kontrowersyjnej relacji był redaktor naczelny stacji, Tomasz Sakiewicz. Choć policja zaledwie w kilka minut zneutralizowała napastnika, Sakiewicz publicznie zarzucał mundurowym nieobecność na miejscu zdarzenia. Sugerował przy tym, że wszystkie siły zostały ściągnięte przez rząd do Warszawy, by pilnować Trybunału Konstytucyjnego.

Sytuacja była o tyle absurdalna, że w momencie wygłaszania tych słów tuż za plecami dziennikarza stał zamaskowany funkcjonariusz policji. Dzień wcześniej setki mundurowych zabezpieczały derby Krakowa, co zadawało kłam twierdzeniom o braku funkcjonariuszy w mieście. Reakcja świadków była natychmiastowa.

– Jak można takie bzdury gadać? Co za bzdury! – krzyczał do Sakiewicza jeden z mężczyzn obecnych na krakowskim Rynku, co zarejestrowały kamery.

„Skrajna patologia” pod lupą ekspertów

To jednak nie koniec listy zarzutów. Na antenie padły również sugestie, że „prawdopodobnie strzelaniny dokonała jakaś grupa cudzoziemców”, co nie okazało się prawdą. W sieci zawrzało, a sposób relacjonowania tragedii skomentowali znani dziennikarze.

Patryk Michalski z TVN24 określił działania stacji i jej szefa mianem „skrajnej patologii”. Z kolei dziennikarz Mateusz Lachowski nazwał „obrzydliwym” szczucie na policję w sytuacji, gdy policjanci z narażeniem własnego życia walczyli ze sprawcą. Komentator polityczny Radosław Karbowski postawił natomiast publiczne pytanie o to, czy polski rząd zamierza zareagować na „pranie mózgów odbiorcom” przez stację.

Ministra Marta Cienkowska wezwała KRRiT do zbadania tej sprawy. Podkreśliła, że za naruszenia muszą zostać wyciągnięte konsekwencje.

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