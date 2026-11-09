Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie zostawił suchej nitki na reakcjach rządu po dramacie w Krakowie. W swoim wpisie w X Jarosław Kaczyński bezpośrednio zaatakował ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Chodzi o wypowiedź szefa MSWiA, który sugerował, że sprawca zamachu mógł fascynować się skrajnie prawicowymi ideologiami. Teraz prezes PiS zachowuje się jak rzecznik ultrancjonalistów.

„Ordynarne kłamstwo” ministra?

Zdaniem prezesa PiS takie stawianie sprawy to manipulacja. Kaczyński podkreślił, że tak strasznej zbrodni mógł dopuścić się jedynie człowiek „niewątpliwie zaburzony”, a jego poglądy polityczne nie mają tu znaczenia.

„Minister Kierwiński jako jedną z pierwszych informacji, jeszcze zanim służby weszły do mieszkania sprawcy, podał, iż zamachowiec fascynował się ideologiami prawicowymi. Okazało się to ordynarnym kłamstwem” – ocenił surowo Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS widział to w telewizji

Ważnym wątkiem wystąpienia prezesa PiS jest obrona Tomasza Sakiewicza. Redaktor naczelny TV Republika tuż po ataku relacjonował na żywo, że na miejscu brakuje policji. Jarosław Kaczyński potwierdził te obserwacje, przyznając, że sam śledził relację w tej stacji.

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„Redaktor T. Sakiewicz pokazywał to, co widział na miejscu. Poza jednym funkcjonariuszem w niestandardowym umundurowaniu ewidentnie brakowało tam policji. I trwało to dość długo. Widzieli to również telewidzowie, wśród nich ja” – zaznaczył polityk.

Gdzie byli funkcjonariusze?

Jarosław Kaczyński wyraził poważne wątpliwości co do zabezpieczenia krakowskiego rynku, szczególnie w kontekście obowiązującego stopnia alarmowego BRAVO. Według prezesa PiS w miejscu stale wypełnionym tłumami ludzi widać było zaledwie kilku funkcjonariuszy, którzy na dodatek nie posiadali długiej broni.

Polityk zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość będzie domagać się szczegółowych wyjaśnień, czy Kraków był w tym czasie odpowiednio chroniony. Mimo miażdżącej oceny działań władz, we wpisie pojawiły się podziękowania dla „młodych funkcjonariuszy policji”, których Kaczyński nazwał bohaterami, gdyż „w osamotnieniu” ruszyli w pościg i unieszkodliwili napastnika, ryzykując przy tym własne życie.

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