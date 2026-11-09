Zamachowiec nie żyje. Minister Waldemar Żurek: Śledztwo toczy się dalej

– Sprawca nie żyje. Śledztwo toczy się dalej, by ustalić ewentualne motywy czy powiązania – zapewnił nas Waldemar Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości od pierwszych chwil po zamachu osobiście zaangażował się w śledztwo. Zaraz po szokujących zdarzeniach na Rynku Głównym minister udał się do Krakowa, by na miejscu nadzorować działania i wesprzeć służby oraz poszkodowanych.

Waldemar Żurek odwiedził punkt krwiodawstwa, gdzie sam oddał krew dla walczących o życie ofiar – w tym ciężko rannego policjanta. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych zaapelował do Polaków o mobilizację:

"Krew oddana. Punkty krwiodawstwa w całej Polsce są dziś pełne. Dziękuję za tę wielką mobilizację dla starszego posterunkowego Jakuba Kulika i wszystkich rannych w Krakowie. Krew jest potrzebna każdego dnia. Oddawajmy ją regularnie, bo ten dar zawsze ratuje czyjeś życie" – napisał minister.

Jeszcze w niedzielę wieczorem na antenie TVP Info minister Żurek zaznaczał, że jest za wcześnie, by jednoznacznie przesądzać o motywach, którymi kierował się 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego. – Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – mówił szef resortu sprawiedliwości. Jak dodał, z ustaleń śledczych wynika, że zamachowiec prawdopodobnie działał sam. – "Samotne wilki" popełniające takie przestępstwa to często osoby zaburzone, a zapobieżenie takim czynom jest bardzo trudne – tłumaczył Żurek, chwaląc jednocześnie błyskawiczną reakcję krakowskich służb, które oddały pierwsze strzały do napastnika już w trzy minuty od rozpoczęcia ataku.

Krew oddana. Punkty krwiodawstwa w całej Polsce są dziś pełne. Dziękuję za tę wielką mobilizację dla starszego posterunkowego Jakuba Kulika i wszystkich rannych w Krakowie. Krew jest potrzebna każdego dnia. Oddawajmy ją regularnie, bo ten dar zawsze ratuje czyjeś życie. https://t.co/m8UR6sIZeq— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 8, 2026

Echa zamachu w Krakowie. Wiceszef MSWiA mówi o przeglądzie procedur. Co z bronią czarnoprochową?

Przypomnijmy: w sobotnie popołudnie zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na krakowski Rynek i otworzył ogień do przechodniów z broni, na którą – jak się okazało – posiadał legalne pozwolenie. Napastnik nie był wcześniej karany. W jego pojeździe policjanci znaleźli prawdziwy arsenał – liczne egzemplarze broni oraz ogromne ilości amunicji. Po wymianie ognia z funkcjonariuszami postrzelony napastnik trafił do szpitala pod strażą policji. Następnie okazało się, że przed zamachem zamordował swoją rodzinę: matkę, ojca oraz siostrę.

24