Zamachowiec nie żyje. Minister Waldemar Żurek: Śledztwo toczy się dalej

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-11-09 10:51

Nad ranem w szpitalu zmarł 24-letni zamachowiec, który w sobotę zastrzelił na krakowskim Rynku Głównym 6 osób i ranił kolejnych 16, w tym policjantów, którzy go zatrzymali. Mimo śmierci sprawcy, śledczy nie zwalniają tempa. - Śledztwo toczy się dalej – powiedział Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek w rozmowie z "Super Expressem".

Minister Waldemar Żurek. Na miniaturze obok napis Policja. O śledztwie po zamachu w Krakowie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS,/ Shutterstock

– Sprawca nie żyje. Śledztwo toczy się dalej, by ustalić ewentualne motywy czy powiązania – zapewnił nas Waldemar Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości od pierwszych chwil po zamachu osobiście zaangażował się w śledztwo. Zaraz po szokujących zdarzeniach na Rynku Głównym minister udał się do Krakowa, by na miejscu nadzorować działania i wesprzeć służby oraz poszkodowanych.

Waldemar Żurek odwiedził punkt krwiodawstwa, gdzie sam oddał krew dla walczących o życie ofiar – w tym ciężko rannego policjanta. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych zaapelował do Polaków o mobilizację:

"Krew oddana. Punkty krwiodawstwa w całej Polsce są dziś pełne. Dziękuję za tę wielką mobilizację dla starszego posterunkowego Jakuba Kulika i wszystkich rannych w Krakowie. Krew jest potrzebna każdego dnia. Oddawajmy ją regularnie, bo ten dar zawsze ratuje czyjeś życie" – napisał minister.

Jeszcze w niedzielę wieczorem na antenie TVP Info minister Żurek zaznaczał, że jest za wcześnie, by jednoznacznie przesądzać o motywach, którymi kierował się 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego. – Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – mówił szef resortu sprawiedliwości. Jak dodał, z ustaleń śledczych wynika, że zamachowiec prawdopodobnie działał sam. – "Samotne wilki" popełniające takie przestępstwa to często osoby zaburzone, a zapobieżenie takim czynom jest bardzo trudne – tłumaczył Żurek, chwaląc jednocześnie błyskawiczną reakcję krakowskich służb, które oddały pierwsze strzały do napastnika już w trzy minuty od rozpoczęcia ataku.

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Przypomnijmy: w sobotnie popołudnie zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na krakowski Rynek i otworzył ogień do przechodniów z broni, na którą – jak się okazało – posiadał legalne pozwolenie. Napastnik nie był wcześniej karany. W jego pojeździe policjanci znaleźli prawdziwy arsenał – liczne egzemplarze broni oraz ogromne ilości amunicji. Po wymianie ognia z funkcjonariuszami postrzelony napastnik trafił do szpitala pod strażą policji. Następnie okazało się, że przed zamachem zamordował swoją rodzinę: matkę, ojca oraz siostrę.

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