Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Śledczy ustalają motyw ataku

W ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło kilka osób, a kilkanaście zostało rannych

Napastnik odniósł obrażenia podczas interwencji dwóch policjantów i został zatrzymany

Śledczy analizują motyw ataku oraz ewentualne powiązania uzbrojonego mężczyzny

Rozmówcy przestrzegali przed politycznymi interpretacjami tragedii, zanim śledczy ustalą jej okoliczności

Strzelanina w centrum Krakowa. Interweniowały służby

Do strzelaniny doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie. Według komunikatów służb uzbrojony mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Kilka osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych.

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego i straż miejska. Napastnik odniósł obrażenia podczas interwencji policji, a następnie został zatrzymany. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstw i usiłowań zabójstwa. Ustala też motyw działania mężczyzny.

Dwaj policjanci ruszyli w pościg za napastnikiem

Marcin „Borys” Miksza, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji, ocenił w „Porannym Ringu”, że dwaj młodzi policjanci szybko ruszyli za sprawcą i wdali się z nim w wymianę ognia. Jego zdaniem zapobiegli dalszej eskalacji ataku, choć mieli jedynie broń krótką i słabszą ochronę balistyczną niż napastnik.

Zwrócił też uwagę na pomoc udzielaną rannym przez ratowników, funkcjonariuszy innych służb i przypadkowych świadków. Jak relacjonował, część osób mimo zagrożenia została na miejscu, by pomagać poszkodowanym, także podejmując próby reanimacji.

Czy tragedii można było zapobiec?

Były funkcjonariusz CBŚP mówił, że po ataku pojawiły się informacje o osobach, które mogły mieć wiedzę o sprawcy. Zastrzegł jednak, że śledczy muszą je dokładnie zweryfikować, zanim będzie można ocenić, czy tragedii dało się zapobiec.

Prof. Tomasz Grosse wskazywał, że trzeba przeanalizować, czy państwo potrafi odpowiednio wcześnie rozpoznawać zagrożenia. Zastrzegł, że na tym etapie nie ma podstaw, by przesądzać o motywach sprawcy ani uznawać za potwierdzoną hipotezę o operacji pod fałszywą flagą.

Najpierw bezpieczeństwo, potem wnioski

Miksza podkreślał, że osoby słyszące strzały lub wybuchy powinny w pierwszej kolejności jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożenia. Jak zaznaczył, w pierwszych chwilach nie wiadomo, czy sprawca działał sam i czy w pobliżu nie ma kolejnych zagrożeń. Jednocześnie podkreślił znaczenie pomocy udzielanej rannym.

Rozmówcy krytykowali polityczne interpretacje tragedii formułowane, zanim śledczy wyjaśnią jej okoliczności. Ich zdaniem pochopne, kategoryczne wnioski mogą utrudnić rzetelną ocenę sprawy i osłabić zaufanie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

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