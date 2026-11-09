Były funkcjonariusz CBŚP o policjantach z Krakowa: „Uratowali wiele istnień ludzkich”

Sobotnie wydarzenia w Krakowie wstrząsnęły Polską. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień na Rynku, doprowadzając do tragedii. W obliczu śmiertelnego zagrożenia dwóch policjantów podjęło interwencję, która – jak podkreślono w „Porannym ringu” – pozwoliła powstrzymać napastnika w zaledwie 123 sekundy od pierwszych strzałów.

Bohaterami tych dramatycznych wydarzeń okazali się starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański. Ich postawę w rozmowie z prowadzącą „Poranny ring” komentował Marcin „Borys” Miszka, były funkcjonariusz CBŚP.

„Ratują wiele istnień ludzkich i honor polskiej policji”

Miszka zwrócił uwagę, że polska policja w ostatnim czasie mierzyła się z ogromną falą krytyki. Tymczasem postawa dwóch młodych funkcjonariuszy pokazała, jak wiele zależy od odwagi i właściwych decyzji podejmowanych w ułamkach sekund.

– Jeszcze jedno, w ostatnim okresie Polska Policja przechodzi straszne turbulencje, od wyzwisk, epitetów, różnego rodzaju hejtu po gloryfikację, pisanie o nich jako o bohaterach. Do tych najlepszych ludzi, którzy uratowali wiele istnień ludzkich, użyję jednak togo drugie określenia, faktycznie prawda jest taka, że tych dwóch policjantów dokonało kapitalną robotę. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jest to dwóch młodych policjantów –mówił w „Porannym ringu”.

Były funkcjonariusz CBŚP podkreślił, że policjanci nie mieli za sobą wielu lat doświadczenia. Mimo to ich reakcję porównał do działań wyspecjalizowanych jednostek kontrterrorystycznych.

–Oni nie mają nawet pięciu lat służby, jeden bodajże ma, razem mają około trzech lat służby, jak sama powiedziałaś, starsi posterunkowi, czyli staż służby nie jest duży i zachowali się naprawdę bardzo profesjonalnie, zachowali się tak, jak zachowuje się wielu kontrterrorystów, którzy szkoleni są do tej do tej roboty, do takich operacji przez kilka lat, kilka miesięcy –zaznaczył.

Stanęli naprzeciwko uzbrojonego napastnika. „Zapobiegli dalszej tragedii”

Zdaniem Marcina „Borysa” Miszki szczególne uznanie należy się policjantom za to, że nie zawahali się podjąć pościgu za sprawcą, mimo ogromnego zagrożenia.

–Tutaj dwóch młodych chłopaków można powiedzieć ratuje wiele istnień ludzkich i ratuje honor polskiej policji, bo tak naprawdę to trzeba to głośno powiedzieć, to oni sami podjęli pościg praktycznie, tam widziałem jeszcze radiowóz, ale podjęli pościg za sprawcą tej strzelaniny i weszli z nim kontakt bojowy no i zapobiegli dalszej tragedii, dalszej eskalacji –relacjonował.

Ekspert zwrócił uwagę na ogromną dysproporcję w uzbrojeniu napastnika i interweniujących funkcjonariuszy. Według jego relacji sprawca dysponował karabinkiem AR-15, podczas gdy policjanci mieli broń krótką i standardowe wyposażenie ochronne.

–A patrząc pod kątem uzbrojenia czy balistyki, no to stanęli naprzeciwko cyborga –ocenił Miszka.

Jak podkreślił, młodzi funkcjonariusze wykazali się odwagą porównywalną z tą, jakiej oczekuje się od specjalnie szkolonych kontrterrorystów.

Nie tylko policjanci zasłużyli na uznanie. „Kule gwizdały nad głową”

Były funkcjonariusz CBŚP zaznaczył, że w obliczu tragedii ogromną rolę odegrały również inne służby ratunkowe oraz osoby cywilne, które mimo zagrożenia próbowały pomagać rannym.

–Ale też należy podkreślić tutaj ciężką, kapitalną, świetną pracę służb bezpośrednio po strzelaninie, czyli Straży Miejskiej, czyli Straży Pożarnej, czyli tam innych ratowników medycznych, jak również osób cywilnych, które mimo tego, że te kule gwizdały nad głową, one, oni udzielali tego wsparcia, tej pomocy tym ludziom rannym, starali się nawet reanimować osoby, które już niestety poniosły śmierć w wyniku tej strzelaniny –mówił.

Miszka podkreślił również, że dramatyczne wydarzenia powinny stać się dla Polaków lekcją dotyczącą zachowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

„Gdy słyszysz strzały, wybuchy, uciekaj”

W rozmowie poruszono także kwestię zachowania świadków strzelaniny. Część osób, zamiast szukać schronienia, nagrywała dramatyczne wydarzenia telefonami.

–To o czym zawsze mówimy, bardzo często powtarzamy, gdy coś się dzieje, gdy słyszysz strzały, wybuchy, uciekaj, nie zostawaj na miejscu, ratuj swoje życie –apelował były policjant.

Jak zaznaczył, w takiej sytuacji nie można wykluczyć obecności kolejnych napastników czy innych zagrożeń.

– Natomiast świadomość ludzi musi być jedna, jeżeli coś się dzieje, należy z takiego miejsca jak najszybciej się oddalić, bo my tak naprawdę nie wiemy, co mogło być dalej, czy nie było drugiego sprawcy, czy ewentualnie nie zostały podłożone ładunki wybuchowe na miejscu –tłumaczył.

Dramat w Krakowie pokazał, jak ogromne znaczenie może mieć błyskawiczna reakcja funkcjonariuszy. Zdaniem Marcina „Borysa” Miszki dwaj młodzi policjanci nie tylko powstrzymali napastnika i zapobiegli dalszemu rozlewowi krwi, ale również przywrócili wiarę w profesjonalizm polskiej policji. Ich postawa, jak podkreślał ekspert w „Porannym ringu”, zasługuje na szczególne uznanie.

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