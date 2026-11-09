Burza wokół zdjęcia AI przedstawiającego ministra i zamachowca z Krakowa. Sprawa trafi do prokuratury

Fałszywe zdjęcie Marcina Kierwińskiego. MSWiA zapowiada zawiadomienie prokuratury

Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, rozpowszechniana w internecie grafika została wygenerowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Potwierdziła to analiza przeprowadzona za pomocą Synth ID, która wykazała użycie narzędzi OpenAI.

- Kłamstwo rozpowszechniały m.in. profile związane z Telewizją Republika - napisała Karolina Gałecka.

Rzeczniczka odniosła się do wpisu opublikowanego na platformie X przez dziennikarza tej stacji Sławomira Jastrzębskiego. Do stworzenia fałszywej grafiki wykorzystano autentyczną fotografię. Na oryginalnym zdjęciu obok ministra znajdował się Krzysztof Kucicki, który w 2024 roku kandydował do Rady Dzielnicy Białołęka w Warszawie. Fotografię zamieścił na swoim profilu na Facebooku 24 kwietnia 2024 roku. W przerobionej wersji jego wizerunek zastąpiono postacią sprawcy krakowskiego ataku.

Karolina Gałecka przekazała, że trwa zabezpieczanie materiałów dotyczących rozpowszechniania zmanipulowanego zdjęcia. Zapowiedziała również skierowanie sprawy do prokuratury.

- Zero tolerancji dla tego typu prymitywnego zachowania - podsumowała.

Do sprawy dezinformacji związanej z wydarzeniami w Krakowie odniósł się także minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. W poniedziałek zapowiedział, że prokuratura przeanalizuje pojawiające się w internecie treści pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów prawa karnego.

- My będziemy patrzeć pod kątem prawnokarnym, czy te wypowiedzi da się zakwalifikować jako rodzaj jakiegoś przestępstwa — zapowiedział Żurek.

Dezinformacja po ataku w Krakowie. Fałszywe zdjęcia zdobyły miliony wyświetleń

W mediach społecznościowych rozpowszechniano także inną grafikę stworzoną za pomocą sztucznej inteligencji. Przedstawiała ona zamaskowanego mężczyznę w mundurze z naszywką ukraińskiej flagi, stojącego na tle polskiego godła. Osoby szerzące dezinformację przekonywały, że zdjęcie opublikowane na Telegramie ukazuje sprawcę ataku w Krakowie.

- Dzięki tato za broń - brzmiał opis rzekomej grafiki.

Analiza Synth ID wykazała jednak, że obraz powstał przy użyciu narzędzi OpenAI. Według ukraińskiego Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego (CSCIS) w ciągu 48 godzin grafika uzyskała co najmniej 10 milionów wyświetleń w mediach społecznościowych.

NASK zgłosił około 2 tys. kont rozpowszechniających nieprawdziwe informacje dotyczące krakowskiego ataku. Wśród nich wykryto boty, które automatycznie publikowały materiały w kilku językach. Najczęściej wykorzystywano język polski, angielski, francuski oraz niderlandzki.

- Zidentyfikowano kilkadziesiąt kont posługujących się także językiem rosyjskim lub zawierających odniesienia do Rosji. To sygnały wymagające szczególnej uwagi, choć samo ich występowanie nie przesądza o pochodzeniu ani koordynacji całej operacji - podkreślił w niedzielę na platformie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Tragiczny atak na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć osób nie żyje

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni napastnik wjechał samochodem na płytę rynku, po czym zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się dwaj policjanci oraz sam sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. Podczas przeszukania mieszkania rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonariusze odkryli również ciała trzech jego najbliższych krewnych.

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