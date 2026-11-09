Polska usłyszała o nich w minioną sobotę (7.11), gdy na krakowskim rynku rozegrały się dramat. Starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański nie wahali się ani chwili, gdy 24-letni zamachowiec otworzył ogień do bezbronnych ludzi. Choć sami odnieśli bardzo ciężkie obrażenia, ich poświęcenie prawdopodobnie uratowało wiele osób przed śmiercią.

W niedzielę nadeszły informacje o stanie zdrowia funkcjonariuszy. Obaj policjanci wybudzili się ze śpiączki. Premier Donald Tusk podkreślał w mediach społecznościowych, że mundurowi działali bez kalkulacji, nie zważając na ryzyko utraty życia.

Prezydenckie odznaczenia dla funkcjonariuszy

Wyjątkowa postawa krakowskich policjantów spotka się z oficjalnym uhonorowaniem. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że prezydent Karol Nawrocki zamierza odznaczyć funkcjonariuszy, którzy wykazali się bohaterstwem podczas sobotniej strzelaniny.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar poinformował podczas niedzielnego briefingu, że procedura przyznawania odznaczeń już ruszyła: - W dniu wczorajszym, w późnych godzinach wieczornych, pan premier Donald Tusk i pan minister Marcin Kierwiński rozmawiali z panem ministrem Grodeckim, szefem BBN o odznaczeniach państwowych dla tych, którzy są w sposób szczególny, wykazali się tu szczególnym bohaterstwem - podała PAP.

Bilans tragedii jest porażający

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotnie popołudnie. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do ludzi. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Napastnik został zatrzymany dopiero po wymianie ognia z policją, w której ranni zostali właśnie Jakub Kulik i Artur Morański.

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