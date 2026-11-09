Spór dotyczy kontynuowania akcji protestacyjnej przed warszawską siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w trakcie dwudniowej żałoby narodowej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości opublikował na platformie X wpis, w którym broni decyzji o pozostawieniu namiotów przed instytucją.

Wszelkie próby sugerowania, iż ktokolwiek wzywa do zakończenia protestu przez Trybunałem Konstytucyjnym są nieprawdziwe! Apel p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego o odwołanie protestów dotyczył tych wydarzeń, które miały się odbywać równolegle w innych miastach w Polsce z inicjatywy PiS , w trakcie żałoby narodowej 8 i 9 listopada br.

– pisze na X Rafał Bochenek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości.

Żałoba narodowa a protest

Oświadczenie rzecznika PiS z 9 listopada 2026 roku jest odpowiedzią na falę krytyki, jaka spadła na protestujących w Warszawie. Komentatorzy zarzucali im zignorowanie wezwania własnego lidera. Rafał Bochenek już wcześniej, 7 listopada, precyzował zakres decyzji władz partii.

Informacje o apelu potwierdza Polska Agencja Prasowa w depeszy z 7 listopada 2026 roku. Według PAP Jarosław Kaczyński wezwał do odwołania manifestacji organizowanych w Polsce przeciwko działaniom rządu wobec Trybunału Konstytucyjnego, aby okazać szacunek ofiarom tragedii w Krakowie. Zgodnie z relacją „Rzeczpospolitej” oraz wpisami samego Bochenka, dyspozycja prezesa PiS obejmowała wyłącznie zgromadzenia planowane przez struktury partii w innych miastach na 8 i 9 listopada, a nie stacjonarne miasteczko w stolicy.

W dalszej części swojego wpisu poseł PiS przedstawił własną ocenę obecnej sytuacji politycznej w kraju i uzasadnił konieczność kontynuowania warszawskiej akcji.

Miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym musi trwać, bo jego cel jakim jest obrona Polski przed zamachem stanu jest wciąż aktualny🇵🇱 Niszczenie zasad, osłabianie instytucji demokratycznych zawsze prowadzi do tragedii

– pisze Rafał Bochenek.

Żałoba narodowa po ataku w Krakowie i kryzys w Trybunale

Tłem sporu o manifestacje są dramatyczne wydarzenia ze stolicy Małopolski. W sobotę 7 listopada 2026 roku na Rynku Głównym w Krakowie zamaskowany 24-latek wjechał samochodem w tłum i otworzył ogień do ludzi. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sam napastnik, którego po wymianie ognia zatrzymała policja. W reakcji na ten atak prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie wprowadzające żałobę narodową na terenie całego kraju w dniach 8 i 9 listopada.

Równolegle od końca października 2026 roku trwa ostry konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Spór zaostrzył się po odsunięciu od obowiązków prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, a także po wyznaczeniu sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej jako osoby kierującej pracami Trybunału. Politycy opozycji określają te kroki mianem zamachu stanu. W odpowiedzi na działania rządu środowiska prawicowe i związane z PiS rozbiły przed siedzibą TK miasteczko namiotowe, które funkcjonuje tam od kilku tygodni.

Reakcje polityków koalicji i kontrola kuratorium

Utrzymanie protestu przed Trybunałem w dniach żałoby narodowej wywołało zdecydowane reakcje polityków obozu rządzącego. Jak relacjonował tygodnik „Wprost”, podczas zgromadzenia pod TK śpiewano między innymi hasło „Byle nie Tusk!”. Poseł Polski 2050 Paweł Śliz skrytykował organizatorów 9 listopada, oceniając, że tragedia nie może służyć jako paliwo do politycznej propagandy. Z kolei do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trafiło wezwanie dotyczące zbadania relacji telewizji Republika z tego protestu pod kątem rażącego naruszania ustawy i wyciągnięcia konsekwencji.

Sprawa zgromadzenia przed TK ma również wątek edukacyjny. Według informacji przekazanych 9 listopada przez TVP Info, minister edukacji narodowej Barbara Nowacka powiadomiła o działaniach kontrolnych podjętych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. Urzędnicy badają udział uczniów szkoły mundurowej z Zamościa w warszawskim proteście, podczas którego młodzież skandowała wulgarne hasła w obecności nieinterweniujących nauczycielek.

W naszej galerii zobaczysz protesty pod TK:

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