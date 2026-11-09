W Krakowie doszło do tragicznego ataku z użyciem broni automatycznej, w którym zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych. Śledztwo ujawniło również zabójstwo trzech członków rodziny sprawcy, który zmarł w szpitalu.

Policja zareagowała błyskawicznie, neutralizując napastnika w zaledwie 6 minut od zgłoszenia, co świadczy o wysokiej skuteczności i gotowości służb.

Doniesienia medialne, sugerujące brak policji na miejscu ataku, zostały stanowczo zdementowane przez Komendanta Małopolskiej Policji, który przedstawił dowody na szybką i zmasowaną interwencję służb, wskazując na polityczny charakter tych oskarżeń.

Wstrząsające sceny, do których doszło w minioną sobotę w sercu Krakowa, stały się tłem dla skandalicznej wymiany zdań. Podczas gdy policjanci w kilka minut neutralizowali uzbrojonego szaleńca, na antenie TV Republika Tomasz Sakiewicz przekonywał widzów, że policji nie ma na miejscu ataku. Sugerował przy tym, że wszystkie siły zostały rzekomo ściągnięte przez rząd do Warszawy w związku z sytuacją przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, co obnażyły nie tylko statystyki, ale i same kadry telewizyjne. W czasie, gdy Sakiewicz wygłaszał swoje tezy, tuż za jego plecami stał zamaskowany funkcjonariusz policji.

Komendant uderza w kłamstwa

Nadinsp. Bednarek, komendant małopolskiej policji, nie krył oburzenia podczas poniedziałkowego wystąpienia. Przedstawił twarde dane, które całkowicie kompromitują narrację o „opustoszałym” z mundurowych Krakowie. Małopolska policja dysponuje bowiem armią ponad 8 tys. funkcjonariuszy.

- Do Warszawy pojechało tylko i wyłącznie 141 policjantów. Dementuję te informacje, które były przekazywane przez media. Jest to nieprawda - oświadczył stanowczo nadinsp. Bednarek. Dodał również, że rozpowszechnianie takich kłamstw służy wyłącznie politycznym celom.

Błyskawiczna akcja na Rynku Głównym

O tym, że służby były na miejscu i działały z najwyższą precyzją, świadczą minuty, które zdecydowały o życiu i śmierci. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ujawnił szczegółowy harmonogram akcji. Pierwsze zgłoszenie uruchomiło lawinę zdarzeń: już w drugiej minucie na miejscu pojawili się strażnicy miejscy, a w trzeciej minucie do akcji wkroczył pierwszy patrol policji.

W sumie na Rynek Główny skierowano aż 30 patroli. Policjanci nie wahali się ani chwili, po krótkiej wymianie ognia, w zaledwie sześć minut od zgłoszenia, napastnik był już obezwładniony. W tym samym czasie na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a rannym pomagały zespoły ratownictwa i strażacy.

Dramat w Krakowie

Tragedia, która rozegrała się w sobotę, ma przerażający wymiar. 24-latek otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów, zabijając sześć osób i raniąc 15 kolejnych, w tym dwóch policjantów. Jak ustalili śledczy, to nie był koniec makabry. W rodzinnym mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.

Sprawca krwawej jatki nie odpowie już przed sądem za swoje czyny. Mężczyzna, który został postrzelony przez policjantów podczas zatrzymania, zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. Śledztwo w sprawie ataku oraz potrójnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

W naszej galerii zobaczysz tragedię w Krakowie:

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