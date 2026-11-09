Prezydent Karol Nawrocki uhonorował starszych posterunkowych Jakuba Kulika i Artura Morańskiego tymi wysokimi odznaczeniami za ich wybitne zasługi i ofiarność.

Policjanci zostali odznaczeni za heroiczną postawę podczas starcia z zamachowcem w Krakowie, w wyniku którego obaj odnieśli bardzo ciężkie obrażenia i przez pewien czas znajdowali się w śpiączce.

Obaj funkcjonariusze odzyskali już przytomność, a Prezydent planuje osobiście odwiedzić jednego z nich w szpitalu.

Prezydent Karol Nawrocki uhonorował starszych posterunkowych Jakuba Kulika oraz Artura Morańskiego Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski. O decyzji głowy państwa poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. To najwyższe wyrazy uznania za wybitne zasługi na rzecz bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność, jaką policjanci wykazali się w ubiegłą sobotę na ulicach Krakowa.

To właśnie wtedy doszło do dramatycznych wydarzeń, które mogły zakończyć się tragicznie. Funkcjonariusze stanęli oko w oko z zamachowcem. W wyniku wymiany ognia obaj odnieśli bardzo ciężkie obrażenia i trafili pod opiekę lekarzy. Przez pewien czas ich stan był krytyczny, a policjanci pozostawali w śpiączce. Jak przekazał szef BBN, obaj mundurowi odzyskali już przytomność. Prezydent Karol Nawrocki planuje osobiście odwiedzić jednego z nich w szpitalu.

- Bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania - podkreślił Bartosz Grodecki we wpisie w serwisie X.

Kim są bohaterowie z Krakowa?

24-letni starszy posterunkowy Jakub Kulik, zanim założył policyjny mundur, zdobywał doświadczenie w elitarnej jednostce – służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Pochodzący z Bielska-Białej funkcjonariusz od dekady jest również związany z pożarnictwem jako druh OSP Leszczyny. Na co dzień pełni służbę w ogniwie wywiadowczo-patrolowym I Komisariatu w Krakowie, dbając o bezpieczeństwo na Starym Mieście. Prywatnie jest mężem i ojcem.

Drugi z odznaczonych bohaterów, 27-letni starszy posterunkowy Artur Morański, pochodzi z miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna. Choć służbę w policji rozpoczął niedawno, bo w 2024 roku, już zdążył dowieść swojej odwagi. Zanim trafił do krakowskiego I Komisariatu, pracował w Nowej Hucie. Przez lata był aktywnym członkiem lokalnej społeczności – grał w piłkę nożną w miejscowym zespole i pełnił funkcję lektora w kościele. Artur Morański jest żonaty.

W naszej galerii zobaczysz, jak tłumy upamiętniają ofiary ataku Michała Oksińskiego:

6

Sonda Weźmiesz udział w marszu ciszy w Krakowie? Tak Nie