Nawrocki i Tusk ramię w ramię na marszu ciszy w Krakowie. Wymowny widok

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-11-09 20:41

Punktualnie o 20:00 w Krakowie rozpoczął się marsz ciszy w hołdzie ofiarom Michała Oksińskiego. Na czele tłumu stanęli ramię w ramię premier Donald Tusk i prezydent RP Karol Nawrocki. Towarzyszył im prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Tusk i Nawrocki na marszu ciszy w Krakowie
Autor: Łukasz Gągulski/ PAP

W Krakowie odbył się marsz ciszy, poświęcony pamięci sześciu osób zastrzelonych przez 24-letniego napastnika. O 20:00 tłum ruszył z rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, Na czele marszu pojawili się najważniejsi politycy: Karol Nawrocki i Donald Tusk. Towarzyszył im Łukasz Gibała. Panowie, choć na co dzień nie stronią od wzajemnych uszczypliwości i ostrej krytyki, tym razem stanęli ramię w ramię, by w ciszy oddać hołd ofiarom strzelca. Ten widok jest wyjątkowo wymowny, pokazuje bowiem, że w najtragiczniejszych chwilach obaj potrafią odłożyć na chwilę waśnie i się zjednoczyć.

Trójka polityków zatrzymywała się w miejscach, gdzie zginęły ofiary, by przez chwilę się pomodlić i zapalić im znicze, których już było bardzo dużo.

Marsz przeszedł przed Bazylikę Mariacką, a ostatni punkt pochodu będzie przy Wieży Ratuszowej. Na końcu zaś tłum odmówił wspólnie modlitwę za dusze zmarłych. Uderzająca była niemal absolutna cisza, w jakiej wszyscy szli. Widać, że każdy z uczestników potraktował sprawę wyjątkowo poważnie.

Nad spokojem i bezpieczeństwem marszu czuwało kilka patroli policji.

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