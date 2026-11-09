Ustanowienie stałej bazy wojsk amerykańskich jest absolutnym priorytetem dla polskiej delegacji, traktowanym jako kluczowy element zmieniający strategię bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i stanowiący potężny sygnał odstraszający.

W trakcie wizyty ma dojść do sfinalizowania i potencjalnego podpisania bardzo ważnego porozumienia dotyczącego kooperacji między polskim i amerykańskim przemysłem zbrojeniowym.

Polska ma szansę stać się jedynym miejscem poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie będą serwisowane i certyfikowane pociski PAC-3 do systemów Patriot, co jest inwestycją o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa Europy.

Szef resortu obrony narodowej wraz z wiceszefową MON Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką we wtorek złożą wizytę w Waszyngtonie. Najważniejszym punktem programu będzie spotkanie z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem. Jak ujawnił Kosiniak-Kamysz w poniedziałek wieczorem na antenie TVN 24, w trakcie rozmów może dojść do sfinalizowania niezwykle istotnych negocjacji.

Wicepremier poinformował, że przygotowywane jest „bardzo ważne” porozumienie dotyczące współpracy przemysłów zbrojeniowych Polski i USA. Jeśli obie strony dopną we wtorek ostatnie szczegóły, dokument zostanie podpisany jeszcze w trakcie wizyty. Choć minister zastrzegł, że na ogłoszenie wspólnej produkcji rakiet jest jeszcze za wcześnie, to inne kluczowe projekty są już na wyciągnięcie ręki.

Walka o stałą bazę i Patrioty

Dla polskiej delegacji absolutnym priorytetem pozostaje kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Kosiniak-Kamysz nie gryzł się w język, oceniając wagę tego celu.

- Kluczem jest, żeby była stała baza, bo to zmienia strategię bezpieczeństwa wschodniej flanki, przesuwa nas o lata świetlne - podkreślił szef MON. Według niego stała baza to nie tylko większe zdolności operacyjne, ale przede wszystkim potężny sygnał odstraszający potencjalnego agresora.

Wśród tematów rozmów znajdzie się także centrum serwisowe pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Polska ma stać się jedynym miejscem na świecie poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie pociski te będą serwisowane i certyfikowane. Jak zaznaczył wicepremier, to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa całej Europy.

Polska jako silny partner

Szef resortu obrony podkreślił, że Polska pojawia się w Waszyngtonie jako wiarygodny i silny partner, który na obronność wydaje ogromne pieniądze i realnie odpowiada za bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO.

- Nie jadę tam w proszalnej pozycji. Jadę tam z ogromnymi argumentami. Nie jesteśmy Kopciuszkiem - zadeklarował stanowczo Kosiniak-Kamysz.

Wizyta w Pentagonie odbywa się w gorącym okresie. W USA trwa właśnie sześcio miesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Decyzje, które zapadną do końca roku, mogą skutkować przeniesieniem części sił z Niemiec, Włoch czy Hiszpanii właśnie na wschodnią flankę Sojuszu.

Nadzieje na przełom podsycają też słowa Donalda Trumpa z września. Prezydent USA stwierdził wówczas, że czynione są „wielkie postępy” w kierunku powstania bazy wojsk lądowych w Polsce, co przypisał „odważnemu przywództwu” Karola Nawrockiego, którego nazwał swoim przyjacielem i prezydentem Polski. Trump zapowiedział wtedy, że lokalizacja bazy może zostać ogłoszona wkrótce.

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