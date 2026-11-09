Prezydent Karol Nawrocki odwiedził w krakowskich szpitalach dwóch rannych policjantów, Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, i odznaczył ich Orderami Odrodzenia Polski za ich heroiczną postawę.

Funkcjonariusze odnieśli poważne obrażenia podczas próby ujęcia zamachowca w Krakowie, gdzie doszło do wymiany ognia.

Obaj policjanci znajdowali się początkowo w stanie śpiączki z powodu ciężkich obrażeń, jednak obecnie odzyskali przytomność i przechodzą rekonwalescencję.

To były poruszające chwile. Prezydent Karol Nawrocki pojawił się w krakowskich szpitalach, by podziękować policjantom, którzy w minioną sobotę stanęli oko w oko z niebezpieczeństwem. Jak poinformował w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, prezydent zdecydował o nadaniu Jakubowi Kulikowi oraz Arturowi Morańskiemu Orderów Odrodzenia Polski. To jedno z najważniejszych cywilnych odznaczeń, przyznawane za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu.

Sytuacja rannych funkcjonariuszy była bardzo poważna. Obaj policjanci odnieśli ciężkie obrażenia podczas sobotniej próby ujęcia zamachowca w Krakowie. Doszło wówczas do wymiany ognia, w której mundurowi wykazali się najwyższą ofiarnością. Obaj funkcjonariusze znajdowali się w stanie śpiączki. W niedzielę obydwaj policjanci wybudzili się.

Wybudzili się ze śpiączki i odebrali ordery

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził bohaterów w dwóch różnych placówkach. Jeden z funkcjonariuszy przebywa w Szpitalu Narutowicza, drugi w Szpitalu im. Jana Pawła II. Obaj ranni mundurowi odebrali z rąk prezydenta nadane im ordery.

- Bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania - podkreślił Bartosz Grodecki.

Szef BBN podziękował funkcjonariuszom za ich zdecydowaną interwencję oraz gotowość do obrony postronnych osób, życząc im jednocześnie jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Kim są policjanci, którzy zatrzymali zamachowca?

Obaj mundurowi, choć młodzi stażem, udowodnili, że noszenie munduru to dla nich prawdziwa misja. 24-letni starszy posterunkowy Jakub Kulik pochodzi z Bielska-Białej. Zanim trafił do policji, służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Od dekady jest także strażakiem ochotnikiem w OSP Leszczyny. Na co dzień pełni służbę w ogniwie wywiadowczo-patrolowym na krakowskim Starym Mieście. W domu czeka na niego żona i dziecko.

Drugi z bohaterów, 27-letni starszy posterunkowy Artur Morański, służy w policji od 2024 roku. Pochodzi z miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna. Zanim założył niebieski mundur, przez lata angażował się w życie lokalnej społeczności – był lektorem w kościele oraz grał w piłkę nożną w miejscowym klubie. Od czerwca tego roku pracuje w I Komisariacie w Krakowie. On również jest żonaty.

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