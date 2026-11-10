Czy Marsz Niepodległości powinien się odbyć? Tusk i Komorowski nie są zgodni

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-11-10 5:00

W tym roku Święto Niepodległości będzie obchodzone w cieniu sobotniego zamachu terrorystycznego w Krakowie. Niektórzy spekulowali, że może zostać odwołany Marsz Niepodległości w stolicy. - Nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości - zapewnia premier Donald Tusk (69 l.). Ale są też głosy za odwołaniem tej imprezy. - Imprezy masowe powinny być ograniczone - zaznacza w rozmowie z nami były prezydent Bronisław Komorowski (74 l.).

Donald Tusk i Bronisław Komorowski. O ich sporze w sprawie Marszu Niepodległości przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express, Marcin Gadomski/Super Express
  • Po zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, pojawiły się obawy o bezpieczeństwo podczas zbliżającego się Święta Niepodległości i Marszu Niepodległości w Warszawie.
  • Premier Donald Tusk zapewnił, że marsz nie zostanie odwołany, apelując jednocześnie do uczestników o spokój, szacunek wobec policji i rezygnację z kontrmanifestacji.
  • Były prezydent Bronisław Komorowski uważa natomiast, że ze względu na zagrożenie imprezy masowe powinny być czasowo ograniczone.

Tusk o Marszu Niepodległości

Zamach w Krakowie, w wyniku którego zginęło sześć osób, uświadomił wszystkim, że żyjemy w okresie pełnym niebezpieczeństw. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, podczas którego odbędzie się wiele imprez, w tym największa - Marsz Niepodległości w Warszawie, w którym zamierza wziąć udział m.in. prezydent Karol Nawrocki (43 l.). Niektórzy twierdzą marsz, że zostanie odwołany.

- Nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to dezinformacja - przekazał premier Donald Tusk. - Apeluję do wszystkich uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz. Proszę również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach - napisał szef rządu. - W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję - dodał premier.

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Imprezy powinny być ograniczone

Pojawiają się jednak głosy za tym, aby tego typu wydarzenia zostały zaniechane. - Organizowanie imprez masowych może być bardzo groźne. Częste są różne postawy ludzi szalonych, którzy powielają czyjeś haniebne zachowania. Na jakiś czas imprezy masowe powinny być ograniczone - powiedział „Super Expressowi” Bronisław Komorowski. - Może wydarzyć się coś niespodziewanego... - obawia się były prezydent.

Karol Nawrocki - Marsz Niepodległości 2025
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Masakra w Krakowie
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