Czy Marsz Niepodległości powinien się odbyć? Tusk i Komorowski nie są zgodni

Po zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, pojawiły się obawy o bezpieczeństwo podczas zbliżającego się Święta Niepodległości i Marszu Niepodległości w Warszawie.

Premier Donald Tusk zapewnił, że marsz nie zostanie odwołany, apelując jednocześnie do uczestników o spokój, szacunek wobec policji i rezygnację z kontrmanifestacji.

Były prezydent Bronisław Komorowski uważa natomiast, że ze względu na zagrożenie imprezy masowe powinny być czasowo ograniczone.

Tusk o Marszu Niepodległości

Zamach w Krakowie, w wyniku którego zginęło sześć osób, uświadomił wszystkim, że żyjemy w okresie pełnym niebezpieczeństw. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, podczas którego odbędzie się wiele imprez, w tym największa - Marsz Niepodległości w Warszawie, w którym zamierza wziąć udział m.in. prezydent Karol Nawrocki (43 l.). Niektórzy twierdzą marsz, że zostanie odwołany.

- Nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to dezinformacja - przekazał premier Donald Tusk. - Apeluję do wszystkich uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz. Proszę również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach - napisał szef rządu. - W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję - dodał premier.

Były funkcjonariusz CBŚP o policjantach z Krakowa: „Uratowali wiele istnień ludzkich”

Imprezy powinny być ograniczone

Pojawiają się jednak głosy za tym, aby tego typu wydarzenia zostały zaniechane. - Organizowanie imprez masowych może być bardzo groźne. Częste są różne postawy ludzi szalonych, którzy powielają czyjeś haniebne zachowania. Na jakiś czas imprezy masowe powinny być ograniczone - powiedział „Super Expressowi” Bronisław Komorowski. - Może wydarzyć się coś niespodziewanego... - obawia się były prezydent.

8

Masakra w Krakowie