W sobotnie popołudnie rynek w Krakowie zamienił się w koszmar. Na Rynku Głównym doszło do tragicznego w skutkach ataku, w którym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawcą okazał się pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego 24-letni Michał Oksiński. Policja po wejściu do domu, w którym mieszkał mężczyzna, znalazła trzy ciała – jego rodziców i siostry. W poniedziałek rano małopolska policja przekazała, że 24-latek zmarł w szpitalu.

Służby bezradne wobec „samotnego wilka”

Paweł „Naval” Mateńczuk, doświadczony komandos i weteran GROM-u, uważa, że obwinianie służb mundurowych za to, co wydarzyło się w Krakowie, jest niesprawiedliwe. W programie „Najważniejsze pytania” na antenie Polsat News ekspert wskazał na największy problem w wykrywaniu takich zagrożeń.

– Jeśli to jest samotny wilk, to jest to mega trudne do wykrycia. Dlatego za to, co się wydarzyło w Krakowie, nie obwiniajmy nikogo. Nie obwiniajmy służb, bo są bez szans, żeby trafić na kogoś takiego – stwierdził kategorycznie Naval.

Ekspert wyjaśnił, że o ile grupy planujące zamachy często wpadają, bo ktoś „pęka” lub zdradza szczegóły operacji, o tyle osoba działająca w pojedynkę pozostaje poza radarem. Dopóki sprawca nie zacznie chwalić się swoimi planami w mediach społecznościowych lub w bliskim otoczeniu, wejście w jego prywatność przez służby jest w demokratycznym państwie niemal niemożliwe.

„Dobrobyt nas rozleniwił”

Naval zwrócił uwagę na jeszcze jeden, zaskakujący aspekt tragedii. Jego zdaniem rosnący poziom życia i wejście Polski do zachodniego kręgu kulturowego niosą ze sobą nowe zagrożenia, z którymi od lat zmagają się takie metropolie jak Paryż, Londyn czy Berlin.

– Dołączyliśmy do Unii Europejskiej, do tak zwanego Zachodu i jesteśmy jego mocną częścią, ale razem z tym wszystkim, co nam daje ten dobrobyt, mamy też zakres bezpieczeństwa, gdzie możemy wymieniać ciągiem Paryż, Bruksela, Berlin, Madryt, Londyn – tłumaczył weteran GROM-u na antenie Polsat News.

Według eksperta dzisiejsza młodzież, wychowana w dostatku, ma zupełnie inne podejście do życia niż pokolenia dorastające kilkanaście lat temu. Mateńczuk zauważył, że kiedyś młodzi ludzie musieli ciężko pracować na swoje potrzeby, co trzymało ich na „normalnej drodze”. Dzisiejszy brak konieczności starań o cokolwiek może prowadzić do frustracji i radykalizacji.

– Dzisiaj jest nam za dobrze i zaczynamy nie doceniać tego, jak nam się dobrze żyje i zaczynamy coś burzyć, bo nam coś nie pasuje w przestrzeni politycznej, w przestrzeni społecznej – ocenił Paweł „Naval” Mateńczuk.

Kraków po zamach – tak strzelał Michał O

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