Bartosz Lewandowski ostro o słowach Kierwińskiego. „To jest po prostu modelowy przykład dezinformacji”

Lewandowski nie zostawia suchej nitki na Kierwińskim. „Absolutnie niedopuszczalne”

Tragedia, do której doszło w Krakowie, wywołała nie tylko ogromne emocje społeczne, ale również polityczną burzę. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych wątków stała się wypowiedź ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego, który podczas konferencji prasowej mówił o możliwej fascynacji sprawcy ideologiami skrajnie prawicowymi.

Do tych słów odniósł się mecenas Bartosz Lewandowski, który był gościem Wiktora Świetlika w „Porannym ringu”. – Wszystko wskazuje na to, że zafascynowany był ideologiami skrajnie

prawicowym – brzmiała przytoczona w programie wypowiedź Kierwińskiego.

Lewandowski uznał, że minister zdecydowanie zbyt wcześnie przedstawił opinii publicznej taką hipotezę. Zwrócił uwagę, że w chwili formułowania tych ocen służby dopiero prowadziły pierwsze czynności na miejscu tragedii. – No to chodzi o tą wypowiedź. No i to jest, uważam, absolutnie niedopuszczalne – ocenił prawnik.

Jak podkreślił, wypowiedzi przedstawicieli rządu mają zupełnie inną wagę niż komentarze dziennikarzy czy szeregowych polityków. Szczególnie w sytuacji, gdy wydarzeniem interesują się zagraniczne media.

„To jest po prostu modelowy przykład dezinformacji”

Zdaniem Lewandowskiego minister Kierwiński, wskazując na możliwe polityczne motywacje sprawcy, przyczynił się do powstania określonego obrazu wydarzeń, mimo, że nie przedstawiono jeszcze ostatecznych ustaleń śledczych.

– Taka hipoteza, która spowodowała ogromne zamieszanie też i ferment polityczny. Dlatego, że ja w tej sprawie mówię, nie wypowiadam się, jakie były motywy, bo my tego nie wiemy – zaznaczył.

Prawnik nie ukrywał, że jego zdaniem wypowiedź ministra mogła mieć poważne konsekwencje dla postrzegania Polski za granicą. – Ta wypowiedź jest oczywiście skandaliczna, miała cechy absolutnej dezinformacji. To jest po prostu modelowy przykład dezinformacji – stwierdził stanowczo.

Lewandowski przekonywał również, że polityczne interpretacje tragedii mogły zostać wykorzystane do budowania narracji o zagrożeniu prawicowym radykalizmem w Polsce.

Lewandowski wskazuje na sprzeczność w działaniach rządu

W rozmowie pojawił się także wątek reakcji premiera, który apelował o nieupolitycznianie tragedii. Lewandowski zwrócił uwagę na sprzeczność, jaką dostrzega między tym apelem a wcześniejszą wypowiedzią szefa MSWiA.

– Uważam, że to był taki celowy zabieg, jednocześnie skorelowany z tym, co pan premier powiedział, żeby nie upolityczniać tej sprawy, a wcześniej minister spraw narzuca określoną narrację – mówił.

Według prawnika Kierwiński jest politykiem na tyle doświadczonym, że powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak jego słowa zostaną odebrane przez światowe media.

Lewandowski zasugerował również, że po fali krytyki rząd mógł ograniczyć eksponowanie tej interpretacji wydarzeń.

„Przypisywanie temu zdarzeniu jakichś łatek politycznych jest nieuprawnione i niedopuszczalne”

Jednym z najmocniejszych momentów rozmowy była wypowiedź Lewandowskiego dotycząca prób przypisywania sprawcy określonej ideologii politycznej. Prawnik podkreślił, że wobec śmierci sprawcy i jego najbliższych pełne wyjaśnienie motywów tragedii może okazać się niezwykle trudne. Dlatego, jego zdaniem, politycy powinni zachować szczególną ostrożność w publicznych ocenach.

– Natomiast przypisywanie temu zdarzeniu jakichś łatek politycznych jest nieuprawnione i niedopuszczalne i po prostu niemoralne – podsumował Lewandowski.

Czy można domagać się sprostowania słów ministra?

Prowadzący program Wiktor Świetlik zapytał również, czy istnieją możliwości prawne zakwestionowania wypowiedzi, które mogły przyczynić się do przedstawienia tragedii jako zbrodni motywowanej prawicowym ekstremizmem. Lewandowski wyjaśnił, że w tym przypadku droga prawna jest bardzo ograniczona.

– Niestety nie, dlatego, że ta wypowiedź była na tyle ogólna, że trudno tutaj znaleźć osobę legitymowaną do tego, żeby zainicjować jakiekolwiek postępowanie, czy to o sprostowanie czy o ochronę dóbr osobistych – tłumaczył.

W ocenie prawnika problem wykracza jednak poza możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem. Chodzi przede wszystkim o odpowiedzialność osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe za publicznie przekazywane informacje.

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