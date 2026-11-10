Po strzelaninie w Krakowie pojawiły się pytania o przygotowanie służb. Wąsik przypomina o zasadach alertu BRAVO

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie została zakwalifikowana jako czyn o charakterze terrorystycznym

Maciej Wąsik wysoko ocenił interweniujących policjantów, ale pytał o działanie całego systemu bezpieczeństwa

Od 1 września w Polsce obowiązuje drugi stopień alarmowy, BRAVO

Europoseł PiS chce lepszego monitorowania środowisk radykalnych, bez cenzury i pod kontrolą sądów

Śledztwo po strzelaninie w Krakowie

7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie i przyległych ulicach doszło do strzelaniny. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Funkcjonariusze postrzelili i ujęli na miejscu 24-letniego Michała Oksińskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kilka dni później mężczyzna zmarł w szpitalu.

Tego samego dnia w mieszkaniu rodzinnym podejrzanego w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców i siostry. Prokuratura prowadzi jedno śledztwo w sprawie obu zdarzeń. Atak w Krakowie uznano za czyn o charakterze terrorystycznym.

Dobra interwencja, pytania o działanie służb

Maciej Wąsik pozytywnie ocenił działania dwóch policjantów, których interwencję obserwowała cała Polska. Zaznaczył jednak, że dobra ocena ich reakcji nie przesądza o sprawności całego systemu bezpieczeństwa. Uznał, że pytania o tempo reakcji służb i przebieg wydarzeń są uzasadnione.

Nie twierdził, że służby powinny były za wszelką cenę zapobiec atakowi, zwłaszcza jeśli sprawca działał samotnie i szybko się radykalizował. Jego zdaniem muszą jednak być przygotowane na różne zagrożenia i możliwie szybko przywracać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Dodał, że rutyna ani zaskoczenie nie zwalniają ich z tego obowiązku.

Co oznacza alert BRAVO dla służb?

Od 1 września w Polsce obowiązuje drugi z czterech stopni alarmowych, BRAVO. W związku z nim służby prowadzą między innymi wzmożone kontrole, wzmacniają ochronę obiektów, a funkcjonariusze zabezpieczający potencjalne cele powinni mieć kamizelki kuloodporne i broń długą.

Wąsik uznał, że Rynek Główny w Krakowie należy traktować jako miejsce szczególnie narażone na atak. Jego zdaniem trzeba wyjaśnić, czy służby były właściwie przygotowane i wyposażone zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas alertu.

Jak monitorować zagrożenia bez cenzury?

Europoseł PiS przekonywał, że po wydarzeniach w Krakowie policja, służby specjalne i jednostki monitorujące radykalne środowiska powinny skuteczniej rozpoznawać miejsca, w których szerzą się treści nawołujące do przemocy. Nie przesądzał przy tym, z jakim nurtem ideologicznym można wiązać sprawcę ataku.

Wąsik podkreślił, że życie społeczne toczy się także w internecie, dlatego państwo potrzebuje narzędzi do wykrywania przestępczości, terroryzmu i działań dywersyjnych. Sprzeciwił się jednak cenzurze oraz administracyjnym decyzjom o cenzorskim charakterze. Jego zdaniem działania operacyjne powinny podlegać kontroli sądowej.

Odnosząc się do dyskusji wokół systemu Pegasus, Wąsik ocenił, że krytyka tego rozwiązania mogła zniechęcić szefów służb do zakupu nowoczesnych narzędzi. Przekonywał, że kontrolę operacyjną nadzorują już prokurator generalny i sądy. Dodał, że zatwierdzanie wniosków bez rzetelnej analizy byłoby problemem osób podejmujących takie decyzje, a nie całego systemu.

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