Strzelanina w Krakowie. Motyw działania sprawcy wciąż nieznany

W strzelaninie na Rynku Głównym zginęło kilka osób, a kilkanaście zostało rannych

Prokuratura bada zdarzenia jako czyny o charakterze terrorystycznym, ale motyw działania sprawcy pozostaje nieustalony

Bartosz Lewandowski uznał publiczne przypisywanie motywacji politycznej za przedwczesne

KRRiT wyjaśnia relacje części mediów, a debata dotyczy także bojkotu reklamowego

Śledztwo po strzelaninie obejmuje także śmierć rodziny podejrzanego

Do ataku doszło 7 listopada w centrum Krakowa. Zamaskowany mężczyzna otworzył ogień na Rynku Głównym. Kilka osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych. Według śledczych za atak miał odpowiadać 24-letni Michał Oksiński. Mężczyzna zmarł w szpitalu kilka dni później.

Tego samego dnia w mieszkaniu rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała rodziców i siostry mężczyzny. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo i wstępnie zakwalifikowała te zdarzenia jako czyny o charakterze terrorystycznym. Nie poinformowała jednak o ustaleniu motywu działania sprawcy.

Prawnik: za wcześnie na wskazywanie motywu

W rozmowie w „Porannym Ringu” Bartosz Lewandowski krytycznie odniósł się do słów ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego, że wszystko wskazuje na fascynację sprawcy ideologiami skrajnie prawicowymi. Jak podkreślał, oględziny nie były wtedy jeszcze zakończone, a śledczy nie zebrali materiału, który pozwalałby wyjaśnić tło zbrodni.

Lewandowski zaznaczył, że nie przesądza o rzeczywistym motywie działania 24-latka. Jego zdaniem przypisywanie atakowi politycznego tła przed zakończeniem postępowania jest nieuprawnione. Dodał, że śmierć podejrzanego i jego bliskich może znacząco utrudnić wyjaśnienie przebiegu wydarzeń oraz motywów jego działania.

Zdaniem prawnika wypowiedź ministra mogła narzucić polityczną narrację wokół sprawy, zanim śledczy ustalili motyw. Zastrzegł jednak, że jest to jego ocena, a nie ustalenie prokuratury prowadzącej postępowanie.

Jak media relacjonowały tragedię? Spór o bojkot reklamowy

Po tragedii krytykowano między innymi Telewizję Republikę za informacje o obecności policji na krakowskim rynku, a Kanał Zero za wywiad z babcią podejrzanego. Materiał Kanału Zero został później wycofany. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła procedurę wyjaśniającą w sprawie relacjonowania tragedii.

Lewandowski podkreślał, że media można krytykować, a w razie publikacji nierzetelnych informacji domagać się sprostowania. Sprzeciwiał się jednak wykluczaniu konkretnych redakcji z debaty publicznej ze względu na ich linię programową.

W przestrzeni publicznej pojawiły się też apele o bojkot reklamowy części nadawców. Zdaniem prawnika w niektórych przypadkach mogłyby one prowadzić do sporów na tle przepisów o nieuczciwej konkurencji. Media, które poniosłyby straty, mogłyby wtedy wystąpić do sądu z roszczeniami finansowymi. Lewandowski nie wskazał jednak konkretnego postępowania, które już wszczęto w tej sprawie.

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