Rząd chce utrzymać ceny gazu dla gospodarstw domowych. Projekt jest jeszcze w uzgodnieniach

Projekt ustawy chroniącej gospodarstwa domowe przed wzrostem cen gazu został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych rządu na początku listopada

Ministerstwo Energii chce utrzymać cenę gazu dla gospodarstw domowych na poziomie 197 zł za MWh, zgodnym z obowiązującą taryfą

Osłony mają być finansowane z części nadzwyczajnych zysków firm handlujących gazem

Rząd chce skierować projekt ustawy do parlamentu jeszcze w listopadzie. Mechanizm miałby wejść w życie w 2027 roku

Ceny gazu mają pozostać na obecnym poziomie

Projekt ma wprowadzić ochronę dla odbiorców indywidualnych na wypadek gwałtownego wzrostu cen gazu na rynkach światowych. Ministerstwo Energii zakłada, że wyższe ceny hurtowe nie przełożą się na rachunki gospodarstw domowych, a cena gazu pozostanie na poziomie obowiązującej taryfy.

Miłosz Motyka podał, że cena w taryfie wynosi 197 zł za MWh, podczas gdy na rynkach światowych ceny przekraczają 300 zł za MWh. Jak mówił, gaz zdrożał tam o 60 do 100 proc. Planowane rozwiązanie ma zapobiec przeniesieniu tej różnicy na rachunki odbiorców.

Projekt ustawy jest w uzgodnieniach międzyresortowych

Projekt został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów na początku listopada 2026 roku. Ministerstwo Energii uzgadnia jego szczegóły z resortami finansów, gospodarki i aktywów państwowych. Wynik tych rozmów zdecyduje o ostatecznym kształcie mechanizmu i treści ustawy.

Rząd chce skierować projekt do parlamentu jeszcze w listopadzie. Motyka wyraził nadzieję, że na początku grudnia ustawa trafi do prezydenta do podpisu. Nie zagwarantował jednak, że mechanizm zacznie obowiązywać w konkretnym terminie, ponieważ zależy to od ostatecznego kształtu projektu.

Część zysków firm handlujących gazem ma sfinansować osłony

Rozważany mechanizm zakłada przekazanie części nadzwyczajnych zysków spółek handlujących gazem na osłony dla gospodarstw domowych. Środki miałyby pokryć różnicę między ceną rynkową a ceną gazu utrzymywaną dla odbiorców indywidualnych.

Ministerstwo zapowiada również system rekompensat dla przedsiębiorstw, które zostaną objęte tym rozwiązaniem. Ma on ograniczyć wpływ nowych obciążeń na ich inwestycje. Szczegółowe zasady przekazywania środków i rekompensat, a także zakres ochrony odbiorców, są jeszcze uzgadniane między resortami.

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