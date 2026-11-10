Masakra w Krakowie. Kierwiński nie gryzie się w język: Nie wycofuję się z żadnego słowa!

Minister Marcin Kierwiński podtrzymuje swoje kontrowersyjne stwierdzenia dotyczące prawicowych i ultranacjonalistycznych poglądów sprawcy ataku w Krakowie, pomimo krytyki zarzucającej mu upolitycznianie tragedii, i oczekuje na dalsze ustalenia śledczych.

Pełne poznanie motywów sprawcy ma być możliwe dzięki analizie danych z jego nośników elektronicznych (komputerów, telefonów), której specjaliści od cyberprzestępczości wciąż dokonują, co jest procesem "żmudnym" i wymaga "głębszej interwencji".

Dyskusja toczy się również wokół flagi Gadsdena znalezionej w pokoju sprawcy, której symbolika jest różnie interpretowana – Prokuratura Krajowa studzi emocje, natomiast Minister Kierwiński sugeruje jej istotne znaczenie dla śledztwa i wskazuje, że nie była ona przypadkowa.

Marcin Kierwiński wywołał prawdziwą burzę, gdy tuż po tragicznym ataku w Krakowie stwierdził, że 24-letniego sprawcę fascynowały ideologie prawicowe, a jego poglądy były „ultranacjonalistyczne”. Choć na ministra spadły gromy za rzekome upolitycznianie tragedii, szef resortu spraw wewnętrznych ani myśli uderzyć się w piersi.

- Nie wycofuję się z żadnego słowa, które powiedziałem. Czekam na ustalenia śledczych. Myślę, że w tej sprawie jeszcze bardzo wiele faktów będzie mówiło samo - oświadczył stanowczo Kierwiński w programie „24 Pytania” na antenie Polskiego Radia.

Minister podkreślił, że nie przypisuje sprawcy konkretnego nurtu politycznego, ale opiera się na informacjach, które docierały do niego na bieżąco.

Służby dobierają się do tajemnic mordercy

Kluczem do pełnego poznania motywów Michała Oksińskiego ma być to, co zostawił na swoich komputerach i telefonach. Jak przyznał szef MSWiA, praca policjantów nad nośnikami elektronicznymi jest „żmudna” i wciąż trwa. Nie wszystko udało się odczytać od razu.

- Są takie nośniki elektroniczne wymagające głębszej interwencji - wyjaśnił Kierwiński.

Dopiero gdy spece od cyberprzestępczości złamią zabezpieczenia, prokuratura będzie mogła jednoznacznie wskazać, co siedziało w głowie 24-latka. Minister zapowiedział, że prokuratura już wkrótce może przedstawić kolejne poszlaki w tej sprawie.

Spór o flagę na ścianie

Gorącym punktem dyskusji stała się flaga Gadsdena (żółta flaga z wężem i napisem „Don't tread on me”), którą śledczy znaleźli w pokoju Oksińskiego. Prokuratura Krajowa studziła emocje, tłumacząc, że symbol ten nie musi oznaczać ekstremizmu, a pojawia się nawet na płytach zespołu Metallica. Kierwiński ma jednak inne zdanie.

- Sama ta flaga też jest jakimś wskazaniem i to, o którym każdy powinien myśleć. Każdy, kto chce to uczciwie prześledzić, powinien zobaczyć, czego ta flaga była symbolem w ostatnich latach - ocenił minister w Polskim Radiu, sugerując, że jej obecność w pokoju mordercy nie była przypadkowa.

Do krwawych wydarzeń doszło w sobotnie popołudnie. Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego najpierw zabił w rodzinnym domu matkę, ojca i siostrę, a potem pojechał na Rynek Główny w Krakowie. Tam wjechał samochodem w tłum i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. Zabił sześć osób, a 16 ranił. Sprawca zmarł w poniedziałek w szpitalu po tym, jak został postrzelony przez policję. We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie zaplanowano sekcję jego zwłok. Na szczegółowe opinie biegłych trzeba będzie jednak poczekać nawet kilka tygodni.

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