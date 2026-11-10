Prezes Kaczyński grzmiał na miesięcznicy smoleńskiej. Dostało się rządowi! "Muszą odejść"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos w czasie upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej: - W Polsce trwa zaawansowany proces likwidacji demokracji i praworządności, a jednym z jego przejawów jest bezprawne zajęcie Trybunału Konstytucyjnego - ocenił.

Podczas wystąpienia Kaczyńskiego, które było zakłócane przez manifestujących, skandujących: „kłamca”- prezes PiS ocenił, że patrząc na to, co się dzieje w ostatnich tygodniach „mamy do czynienia z próbą likwidacji polskiej demokracji i polskiej praworządności”. Jego zdaniem, „to jest proces już dzisiaj zaawansowany - szczególnie jeżeli chodzi o praworządność”.

Mamy, i to jest w tej chwili najważniejszy punkt tej akcji, zajęcie siłą bez jakichkolwiek podstaw prawnych Trybunału Konstytucyjnego, zablokowania jego akcji, jego pracy (...). Mamy zapowiedzi, czasem mniej, czasem bardziej wyraźne, że na tym się nie skończy, że wszystkie niezależne instytucje, które są po to, by kontrolować władzę, by nie było władzy, która nie ma ograniczeń, która może nie przestrzegać prawa, będą powoli atakowane, zmieniane w swoje przeciwieństwo, niszczone - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, trzeba „temu wszystkiemu zapobiec” i „to jest dzisiaj wielkie zadanie społeczeństwa”.

- Musimy walczyć o przekonanie innych i musimy przede wszystkim walczyć o to, żeby zostały przeprowadzone uczciwe wybory i żeby tę fatalną pod każdym względem (...) władzę odsunąć raz na zawsze - dodał lider PiS.

W jego opinii to, co robi obecny rząd „to jest rozbijanie prawa, to jest rozbijanie polskiego państwa, to jest dążenie do realizacji interesów tych, którym Polska rozwijająca się i mająca perspektywę naprawdę dużej siły gospodarczej, dużej siły militarnej jest nie po drodze”. - Muszą odejść i my musimy się do tego przyczynić - powiedział Kaczyński.

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