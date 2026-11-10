Wąsik alarmuje: Polskie służby pozbawione skutecznych narzędzi! „Zabrano służbom możliwość skutecznego działania”

Maciej Wąsik, choć pozytywnie ocenił reakcję policjantów w Krakowie, podkreślił konieczność gruntownej analizy całego systemu bezpieczeństwa państwa oraz inwestowania w nowoczesne narzędzia i technologie dla służb, wykraczające poza podstawowe wyposażenie.

Były wiceminister zarzucił, że polityczna i medialna krytyka systemu Pegasus osłabiła możliwości operacyjne służb, a także wywołała obawy wśród ich kierownictwa przed zakupem nowych, zaawansowanych technologii, niezbędnych do walki z przestępczością i terroryzmem.

Wąsik podkreślił, że choć kontrola operacyjna z natury ingeruje w prywatność, musi być prowadzona w ramach obowiązującego prawa i pod nadzorem sądowym, odrzucając jednocześnie pomysł administracyjnej cenzury internetu na rzecz monitorowania środowisk ekstremistycznych.

Maciej Wąsik ostrzega po tragedii w Krakowie. Służby muszą być przygotowane

Tragiczne wydarzenia w Krakowie wywołały ogólnopolską dyskusję o bezpieczeństwie i przygotowaniu państwa na zagrożenia terrorystyczne. W programie „Ósma runda” Maciej Wąsik odniósł się zarówno do reakcji funkcjonariuszy, jak i do możliwości operacyjnych polskich służb.

Były wiceszef MSWiA pozytywnie ocenił postawę policjantów, którzy interweniowali podczas tragedii. Zaznaczył jednak, że funkcjonowanie całego systemu bezpieczeństwa wymaga szczegółowej analizy.

– Na pewno była doskonała reakcja policjantów, których znamy i poznała cała Polska. Natomiast jeśli chodzi o działanie całości systemu, wydaje mi się, że jest tutaj wiele pytań i należałoby te pytania bardzo szybko zadać – mówił Wąsik.

Polityk przypomniał również, że w Polsce obowiązuje podwyższony stopień alarmowy BRAVO, który wiąże się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania służb.

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów mówi wprost o kamizelkach kuloodpornych i długiej broni – wskazał.

Służby muszą mieć nowoczesne narzędzia. Wąsik wskazuje na walkę z terroryzmem

Zdaniem Wąsika współczesne zagrożenia wymagają zupełnie innego podejścia do bezpieczeństwa. Nie wystarczy zwiększenie liczby patroli czy wyposażenie policjantów w odpowiednią broń. Równie ważne są nowoczesne technologie pozwalające wykrywać zagrożenia, zanim dojdzie do tragedii.

– Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz, że służby muszą mieć nowoczesne narzędzia do tego, żeby walczyć z przestępczością. Te nowoczesne narzędzia to są zacznijmy od kamizelek kuloodpornych, od odpowiedniej broni, od odpowiedniego przygotowania radiowozów, a skończmy na systemach, które dają możliwość prowadzenia kontroli operacyjnych wobec przestępstw przestępców i zapobiegania przestępstwom, chociażby przestępstwom dywersji czy terroryzmu – przekonywał polityk.

Wąsik podkreślił również konieczność rozwijania zdolności służb do monitorowania środowisk, w których pojawiają się treści nawołujące do przemocy.

– Na pewno będą musiały służby działać bardziej aktywnie. Być może należy je tutaj mocno wzmocnić – zaznaczył.

Wąsik wraca do sprawy Pegasusa. Zabrano służbom możliwość skutecznego działania. Najmocniejsze zarzuty pod adresem obecnych władz padły jednak w kontekście systemu Pegasus, który za rządów PiS był wykorzystywany do prowadzenia kontroli operacyjnej.

Wąsik przekonywał, że polityczna i medialna krytyka tego narzędzia doprowadziła do osłabienia możliwości działania służb.

– Takim narzędziem był oczywiście system Pegasus. Został kompletnie skompromitowany w mediach głównego nurtu, które są kompletnie skompromitowane przez dzisiejszą władzę i zabrano służbom możliwość skutecznego działania – stwierdził.

To jednoznaczna ocena byłego wiceministra, który w przeszłości odpowiadał za nadzór nad częścią służb specjalnych.

Szefowie służb będą bali się kupować nowoczesny sprzęt?

Maciej Wąsik zwrócił uwagę na jeszcze jeden problem. Jego zdaniem postępowania dotyczące Pegasusa mogą wywoływać obawy wśród obecnych kierownictw służb, które w przyszłości będą podejmowały decyzje o zakupie nowych technologii.

– Mało tego, zrobiono jeszcze jedną paskudną rzecz, a mianowicie dzisiaj, kiedy większość szefów służb ubiegłego okresu ma zarzuty w związku z stosowaniem czy zakupem systemu Pegasus, proszę mi wskazać szefa służb służby, który zdecyduje się na zakup nowoczesnego systemu, który będzie służył do monitorowania czy przestępców czy kontroli operacyjnej komunikatorów, który byłby nowatorski, nowoczesny, być może ingerujący w prywatność – pytał retorycznie.

Według polityka obawa przed odpowiedzialnością może skutecznie zniechęcać funkcjonariuszy do podejmowania decyzji o inwestowaniu w nowoczesne narzędzia operacyjne. Wąsik przekonywał przy tym, że kontrola operacyjna z natury wiąże się z ingerencją w prywatność, ale powinna być prowadzona na podstawie obowiązujących przepisów.

– Tak, bo każda kontrola operacyjna ingeruje w prywatność, ale dzieje się to w ramach obowiązującego w Polsce prawa – podkreślił.

Bezpieczeństwo czy inwigilacja? Wąsik mówi o granicach działania służb

W trakcie rozmowy prowadzący zwrócił uwagę na ryzyko, że rozbudowane możliwości monitorowania Internetu mogłyby zostać wykorzystane do ograniczania wolności słowa lub zwalczania przeciwników politycznych. Wąsik zapewnił, że nie opowiada się za administracyjnym cenzurowaniem debaty publicznej.

– Tu do tego nie ma możliwości, ale jestem daleki od tego, żeby cenzurować, że jestem daleki od tego, żeby podejmować decyzje administracyjne, które de facto są decyzjami o cenzurę. Wszystkie decyzje de facto na koniec powinny być potwierdzone przez sąd – mówił.

Jednocześnie zaznaczył, że służby muszą obserwować miejsca, w których mogą rozwijać się środowiska przestępcze i ekstremistyczne, również w Internecie.

Czy polskie służby tracą zdolność do wykrywania zagrożeń?

Wypowiedź Macieja Wąsika w „Ósmej rundzie” jest kolejnym głosem w dyskusji o tym, czy polskie służby dysponują wystarczającymi narzędziami do przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości.

Były wiceminister MSWiA przekonuje, że bezpieczeństwo obywateli wymaga zarówno odpowiedniego wyposażenia funkcjonariuszy, jak i dostępu do zaawansowanych systemów kontroli operacyjnej.

Sonda Czy wierzysz, że narzędzia takie jak Pegasus były używane zgodnie z prawem? Tak, służby działały w granicach prawa. Nie, uważam, że Pegasus był nadużywany. Trudno powiedzieć – brakuje pełnej transparentności. To kwestia, którą powinien zbadać niezależny organ. Nie interesuje mnie ta sprawa.

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