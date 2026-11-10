Wojsko zbada sprawę uczniów pod TK. Skandal po wycieczce

- Młodzież z niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, zamiast zwiedzać Sejm, wzięła udział w manifestacji pod Trybunałem Konstytucyjnym, występując w pełnym umundurowaniu i skandując wulgarne hasła polityczne.
- Incydent wywołał oburzenie szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podkreślił, że mundur wojskowy jest symbolem neutralności i nie może być wykorzystywany do manifestowania poglądów politycznych.
- W związku z wydarzeniem, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji analizuje użycie munduru, a Kuratorium Oświaty w Lublinie zarządziło pilną kontrolę w szkole, od której wyników zależą dalsze decyzje MON dotyczące współpracy z placówką.
Młodzi ludzie z niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu przyjechali do stolicy z konkretnym planem - mieli zwiedzać Sejm. Jednak to, co wydarzyło się później, postawiło na nogi najważniejsze osoby w państwie. Uczniowie, zamiast edukować się w gmachu przy Wiejskiej, wylądowali pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, biorąc czynny udział w trwającej tam manifestacji.
Wulgarne okrzyki pod okiem nauczycielek
Szczególne kontrowersje budzi fakt, że nastolatkowie wystąpili w pełnym umundurowaniu. Jak poinformował portal OKO.Press, licealiści pod opieką swoich nauczycielek mieli skandować wulgarne hasła wymierzone w premiera Donalda Tuska oraz telewizję TVN. Nagrania i relacje z tego wydarzenia błyskawicznie obiegły sieć, wywołując lawinę komentarzy.
Na reakcję władz nie trzeba było długo czekać. Sprawą natychmiast zainteresowało się Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które analizuje przebieg zdarzeń i sprawdza, dlaczego mundur został wykorzystany do celów politycznych.
Minister stawia sprawę jasno
Głos w sprawie zabrał szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej nie kryje oburzenia sytuacją, do której doszło w Warszawie. W swoich mediach społecznościowych podkreślił, że mundur to symbol, który wymaga szacunku i neutralności.
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- Mundur nie może być wykorzystywany do manifestowania jakichkolwiek poglądów. Młodzi ludzie będą służyć Ojczyźnie, dlatego współpracujemy z wieloma szkołami w kraju - przekazał wicepremier Kosiniak-Kamysz.
Kuratorium wchodzi do szkoły
Obecnie w zamojskiej placówce trwa pilna kontrola zarządzona przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Urzędnicy badają każdy szczegół wyjazdu i sprawdzają, jaką rolę w całym zajściu odegrali opiekunowie grupy. Rzecznik kuratorium Artur Pawłowski potwierdził, że czynności są w toku, jednak na oficjalne wnioski trzeba jeszcze poczekać.
Szczegóły kontroli pozostają na razie niejawne. Pierwsze oficjalne informacje o wynikach postępowania mają zostać przekazane najwcześniej w przyszłym tygodniu. Od tych ustaleń Ministerstwo Obrony Narodowej uzależnia swoje dalsze decyzje dotyczące współpracy z podwarszawską szkołą.
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