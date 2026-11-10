Wąsik ostrzega przed ustawą rządu Tuska. „Jedno nieopatrzne słowo” i można stracić majątek? Liczy na weto prezydenta

Rządowy projekt ustawy (druk nr 3003), mający na celu przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym i dezinformacji, wywołuje ostre protesty opozycji ze względu na przewidywane drakońskie kary, możliwość konfiskaty majątku oraz zajmowania przedsiębiorstw.

Maciej Wąsik ostrzega, że nowe przepisy mogą zostać wykorzystane do represjonowania mediów i przeciwników politycznych, nawet za "jedno nieopatrzne słowo", bez wystarczających dowodów, co podważa wolność słowa i zasady państwa prawa.

Polityk podkreśla, że choć państwo potrzebuje narzędzi do walki z zagrożeniami, to ich stosowanie musi podlegać ścisłej kontroli sądowej, a etyka osób sprawujących władzę jest kluczowa, by zapobiec wykorzystywaniu tych instrumentów do celów politycznych, a nie tylko do zwalczania przestępczości.

Wąsik alarmuje w sprawie nowej ustawy. Chodzi o ogromne kary i konfiskatę majątku

Proponowane przez rząd przepisy dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom związanym między innymi z dezinformacją i działalnością wrogich państw wywołują sprzeciw opozycji. O możliwe konsekwencje nowych regulacji Maciej Wąsik został zapytany w programie „Ósma runda”.

Prowadzący przypomniał, że w Sejmie odbyło się głosowanie dotyczące projektu wskazanego w rozmowie jako druk nr 3003. Według przedstawionego w audycji opisu projekt miałby przewidywać daleko idące środki, w tym możliwość zajmowania majątków i przedsiębiorstw oraz nakładania wysokich kar.

W rozmowie zwrócono uwagę na obawy, że tak poważne konsekwencje mogłyby dotknąć osoby podejrzewane o działania sprzyjające dezinformacji prowadzonej przez państwa wrogie Polsce. Wąsik nie pozostawił wątpliwości, jak ocenia proponowane rozwiązania.

– Skrajnie krytycznie. Jestem przekonany, że prezydent nie pozwoli sobie na podpisanie tej ustawy, na co także liczę – powiedział.

„Jedno nieopatrzne słowo” i redakcja może mieć problemy? Mocne ostrzeżenie Wąsika

Były wiceszef MSWiA przekonywał, że nowe przepisy mogą stworzyć możliwość stosowania bardzo daleko idących środków wobec osób i instytucji, którym zarzucono by rozpowszechnianie niepożądanych informacji.

Jako przykład wskazał sytuację mediów, które mogłyby znaleźć się pod presją ze strony administracji państwowej.

– No gdyby tak było, to jedno nieopatrzne słowo, panie redaktorze i pana redakcja mogłaby być za chwilę zabezpieczona przez ministra Kierwińskiego, który taką decyzję w myśl tej ustawy mogły podjąć – ostrzegał.

Wąsik uważa, że państwo nie powinno otrzymywać uprawnień umożliwiających tak daleko idącą ingerencję bez odpowiednich gwarancji prawnych.

– Nie, to na pewno nie tędy droga, na pewno trzeba działać zupełnie inaczej, trzeba mieć absolutne dowody, żeby komuś cokolwiek zarzucić – podkreślił.

Wąsik uderza w rząd. Zarzuca mu działanie na podstawie poszlak

Zdaniem europosła PiS proponowane przepisy wpisują się w szerszy sposób działania obecnej władzy, który – jak przekonywał – polega na wyciąganiu daleko idących wniosków bez wystarczających dowodów.

Wąsik zarzucił rządzącym podejmowanie decyzji na podstawie przypuszczeń oraz wykorzystywanie instytucji państwowych do realizacji celów politycznych. Jako przykład przywołał wypowiedź ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego dotyczącą możliwych motywów sprawcy tragedii w Krakowie.

– Skrajnie nieodpowiedzialne, to jest potwornie szkodliwe dla Polski – ocenił.

W jego przekonaniu publiczne przypisywanie sprawcy określonych motywacji ideologicznych, zanim zostaną one jednoznacznie ustalone, może prowadzić do nieuzasadnionego piętnowania całych środowisk politycznych.

Walka z terroryzmem czy zagrożenie dla wolności obywatelskich?

W dalszej części „Ósmej rundy” pojawiło się pytanie o granice uprawnień państwa. Czy większym zagrożeniem są dziś obce służby, terroryzm i działania hybrydowe, czy może nadmierne rozszerzanie możliwości ingerowania przez państwo w życie obywateli?

Wąsik przyznał, że służby muszą dysponować skutecznymi narzędziami pozwalającymi przeciwdziałać nowym zagrożeniom. Jednocześnie zaznaczył, że ich stosowanie powinno podlegać niezależnej kontroli.

– Państwo musi mieć narzędzia, bo są nowe wyzwania. Te narzędzia muszą być pod pewną sądową kontrolą, co do tego nie ma wątpliwości – podkreślił.

Polityk wskazał również na znaczenie etyki osób sprawujących władzę. Zwrócił uwagę, że te same instrumenty mogą służyć zarówno skutecznej walce z przestępczością, jak i działaniom wymierzonym w przeciwników politycznych.

– Musimy to sobie śmiało powiedzieć, że kwestie pewnej etyki i zasad, które kierują rządzącymi są niezwykle istotne, bo te same narzędzia można wykorzystać do celów rzeczywiście zwalczania przestępczości lub ulec pokusie, pójść na skróty i dowiedzieć się co planuje chociażby opozycja – mówił.

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