Minister Żurek przekazał, co znaleziono na komputerze zamachowca z Krakowa. "Mogę już potwierdzić"

Waldemar Żurek w rozmowie z Radiem Kraków przekazał, co już znaleziono na komputerze należącym to zamachowca stojącego za dramatem w Krakowie. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny przekazał, że badane są motywy, które kierowały 24-latkiem:

Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy. Rzeczywiście widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli tego prawicowego ekstremisty, który dopuścił się takiej masakry dramatycznej na wyspie Utoya - powiedział.

Minister sprawiedliwość dodał także: - Ta flaga z tym grzechotnikiem, żółte tło i grzechotnik, to też daje służbom i prokuraturze jakiś sygnał. Wiemy dobrze, że w sytuacji ataku na Capitol, tych flag wśród skrajnie prawicowych ugrupowań w Stanach Zjednoczonych, było dosyć sporo. Tam są też zwolennicy takiego nieograniczonego dostępu do broni palnej. Zabezpieczono miejsce pracy sprawcy. Tam też jest symbolika, która może wskazywać na ten wątek. Więc ten prawicowy ekstremizm to jest jedno.

Jednocześnie jak przyznał badane jest też otoczenie tego człowieka, bo jak mówi trzeba się przyglądać czy to otoczenie było w jakiś sposób powiązane z nurtami politycznymi, które mogły wpłynąć na taką decyzję.

- Oczywiście bardzo ważnym motywem jest też kwestia zaburzeń psychicznych, ale jeżeli nałożymy na siebie różnego rodzaju przesłanki, to czasem dochodzi do takiej eksplozji, gdy coś dzieje się czasem w tym najbliższym otoczeniu, co jest takim zapalnikiem do tak dramatycznych rzeczy.

Zdanie Żurka widać jak duże było przygotowanie do napaści, na co wskazuje choćby znaleziona w aucie 24-latka amunicja, broń: - (...) Jeżeli ktoś ma ich kilkanaście, jeżeli zabezpieczono prawie 500 sztuk amunicji, to widać, że ten człowiek czynił jakieś przygotowania do tego działania. Więc to wszystko musi być analizowane.

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