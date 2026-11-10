Wiceminister Bartoszewski usłyszał zarzuty. Chodzi o miliony i luksusowe mieszkania

Wiceminister spraw zagranicznych i poseł PSL, Władysław Teofil Bartoszewski, usłyszał dwa zarzuty prokuratorskie dotyczące przestępstw finansowych.

Zarzuty te obejmują przywłaszczenie znacznych środków pieniężnych powierzonych mu do zarządzania oraz udaremnianie zaspokojenia wierzycieli poprzez ukrywanie majątku.

W sprawę zamieszana jest również jego żona, a sam Bartoszewski, mimo zrzeczenia się immunitetu, nie przyznaje się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia, a sąd nieprawomocnie nakazał mu zapłatę ponad 13,2 mln zł.

Milion funtów, 400 tysięcy euro i prawie 7 milionów złotych – to kwoty, które pojawiają się w prokuratorskich zarzutach postawionych Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu. Urzędujący wiceminister spraw zagranicznych i poseł PSL usłyszał dwa zarzuty dotyczące przestępstw finansowych. Śledczy twierdzą, że polityk działał wspólnie i w porozumieniu ze swoją żoną, która również stała się podejrzaną w tej sprawie.

Fortunę wydali na mieszkania?

Pierwszy z zarzutów dotyczy przywłaszczenia środków pieniężnych znacznej wartości. Pieniądze te zostały powierzone Bartoszewskiemu do zarządzania przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar. Zamiast jednak dbać o powierzony majątek, podejrzany miał zacząć wydawać go na własne potrzeby.

Z ustaleń prokuratury wynika, że część gotówki posłużyła do zakupu, remontu i luksusowego wyposażenia trzech mieszkań w Warszawie. Lokale te zostały nabyte na rzecz spółki należącej do Bartoszewskiego i jego małżonki. Co więcej, mimo wypowiedzenia umowy powierzenia, mieszkania zostały w latach 2012–2015 sprzedane, a polityk nie zwrócił pokrzywdzonym uzyskanych w ten sposób środków. Za ten czyn grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Ukrywali majątek przed sądem?

Drugi zarzut uderzający w wiceministra dotyczy udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela. Prokuratura uważa, że Bartoszewski przez blisko dekadę – od 2012 do 2022 roku – podejmował szereg działań, które miały na celu ukrycie jego prawdziwego stanu posiadania.

Na liście operacji, które zakwestionowali śledczy, znalazły się m.in. sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kątno, zmiany w małżeńskim ustroju majątkowym oraz darowizna nieruchomości w Chajętach, której dokonała żona posła. Wszystkie te ruchy miały jeden cel: uniemożliwienie ściągnięcia należności wynikających ze spodziewanego orzeczenia sądu. W marcu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie nakazał Bartoszewskiemu zapłatę ponad 13,2 mln zł z odsetkami na rzecz Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich.

Władysław Teofil Bartoszewski, który na początku października zrzekł się immunitetu poselskiego, nie przyznaje się do winy. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego złożył jedynie krótkie wyjaśnienia.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Teofil Bartoszewski:

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