Anna Korwin-Piotrowska idzie na wojnę ze Święczkowskim! Padła twarda zapowiedź

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zadeklarowała gotowość do osobistego złożenia wniosku dotyczącego statusu Bogdana Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym, jeśli uprawnione podmioty nie podejmą takiej inicjatywy.

Kwestia obecności Bogdana Święczkowskiego w TK budzi kontrowersje ze względu na jego wcześniejszą funkcję Prokuratora Krajowego, co od początku było podnoszone przez środowiska prawnicze jako sytuacja problematyczna.

Sędzia Korwin-Piotrowska domaga się formalnego rozstrzygnięcia tej sprawy, sygnalizując, że czas na dyskusje minął, a brak podjęcia kroków prawnych jest dla niej nieakceptowalny.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska w zdecydowanych słowach odniosła się do obecności Bogdana Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym. W wywiadzie dla portalu Onet sędzia dała do zrozumienia, że kwestia statusu byłego Prokuratora Krajowego w strukturach TK wymaga natychmiastowego wyjaśnienia.

Najważniejszym punktem wypowiedzi Korwin-Piotrowskiej jest jasne ultimatum, jakie postawiła w kwestii formalnego wniosku dotyczącego Święczkowskiego. Sędzia nie zamierza bezczynnie czekać na ruch innych instytucji czy polityków.

Mocna deklaracja

Deklaracja, która padła w rozmowie, jest wyjątkowo mocna. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała gotowość do osobistego zaangażowania się w procedurę.

- Jeżeli nie wpłynie wniosek, złożę go ja - ucięła krótko na łamach Onetu, sugerując, że brak działania ze strony uprawnionych podmiotów zmusi ją do przejęcia inicjatywy.

Sprawa budzi ogromne emocje ze względu na przeszłość Bogdana Święczkowskiego, który do Trybunału Konstytucyjnego trafił bezpośrednio z kluczowego stanowiska w prokuraturze, co od początku było podnoszone przez środowiska sędziowskie jako sytuacja kontrowersyjna.

Sędzia nie chce czekać

Z zapowiedzi Korwin-Piotrowskiej wynika, że czas na dyskusje się skończył. Sędzia, znana z bezkompromisowej postawy, sugeruje, że sprawa Święczkowskiego musi zostać rozstrzygnięta na drodze formalnej. Jej wypowiedź to wyraźny sygnał dla opinii publicznej i środowiska prawniczego, że scenariusz, w którym nikt nie podejmuje kroków prawnych wobec sędziego TK, jest dla niej nie do zaakceptowania.

Anna Korwin-Piotrowska, deklarując złożenie wniosku we własnym imieniu, stawia się w roli osoby, która może przełamać panujący w tej sprawie impas. Nie sprecyzowała jednak w rozmowie z Onetem dokładnej daty, w której zamierza przejść od słów do czynów.

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