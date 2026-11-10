Poruszające słowa uczestników marszu ciszy w Krakowie. "Nie wierzyłem, że to wydarzyło się tutaj"

7 listopada 24-letni Michał Oksiński dokonał ataku na Rynku Głównym, wjeżdżając samochodem w tłum i strzelając do przechodniów, co doprowadziło do śmierci sześciu osób i zranienia piętnastu, w tym dwóch policjantów. Sprawca zmarł w szpitalu 9 listopada.

W odpowiedzi na tragedię zorganizowano marsz ciszy, który zgromadził mieszkańców i polityków. Uczestnicy wyrażali głęboki szok, lęk oraz poczucie utraty bezpieczeństwa w dotychczas spokojnym mieście, a także oddawali hołd ofiarom.

W marszu wzięli udział czołowi politycy, a wypowiedzi uczestników, w tym polityków, podkreślały potrzebę jedności ponad podziałami w obliczu tragedii oraz wyrażały wdzięczność dla policjantów za ich heroiczną postawę podczas interwencji.

Marsz ciszy poświęcony był pamięci sześciu osób zamordowanych przez 24-letniego Michała Oksińskiego, który w sobotę 7 listopada wjechał samochodem na teren krakowskiego Rynku, po czym zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Ranił 15 osób, w tym dwóch policjantów, którzy ruszyli za nim w pościg. Sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Zmarł nad ranem 9 listopada w szpitalu.

Relacje uczestników marszu ciszy

Po zakończeniu marszu ciszy Karolina Pajączkowska miała okazje porozmawiać z mieszkańcami Krakowa.

- Przyszedłem oddać hołd zmarłym. Jestem byłym żołnierzem, służyłem w różnych formacjach. Chce wrócić do służby. Ciężko, bo dzień wcześniej jeździłem tu rowerem. W głowie mi się nie mieści, że coś takiego się wydarzyło - mówił jeden z nich. - Ludzie są nerwowi i wcale się nie dziwię. Wszystko się może zdarzyć w danej sekundzie, prawda? - dodał.

Dziennikarka porozmawiała także z dwoma kobietami. Jedna z nich w chwili ataku była 50 metrów od miejsca zdarzenia, na co dzień zaś mieszka w okolicy Rynku.

- Bałyśmy się, ale widzimy, że pełno ludzi wraca i słuchamy ludzi i nie będą się bać - powiedziała jedna.

- W Stanach nie mówią o tym, bo tam to codzienność - dodała druga, na co dzień mieszkająca w Chicago.

Jedna z najbardziej porażających relacji została podana przez seniora, który w czasie ataku przebywał nieco dalej - brał udział w manifestacji.

- Myślę, że rodzaj niepokoju, ale też powód do trudnego do wypowiedzenia lęku, który polega na tym, że dotychczas było to spokojne miasto, tak jak i inne miasta w kraju. Obecnie może się to zmienić. Mam nadzieję, że na krótki czas i sytuacja ulegnie stopniowej poprawie. Każdy mógł znaleźć się w takim zagrożeniu. Ja przebywałem w czasie tych wydarzeń nie tak daleko stąd, bo na placu Matejki [...] Wówczas już były pierwsze sygnały, że coś się tu dzieje niepokojącego. [...] Nagle przekazano nam krótki komunikat z megafonu przy pomniku grunwaldzkim, wskazujący na to, że jedna z policjantek z rejonu Rynku Głównego prosi o rozejście się. Nie było uzasadniania - opowiadał Karolinie Pajączkowskiej.

Politycy na marszu

Na marszu ciszy ku pamięci ofiar pojawiło się także kilku polityków, z prezydentem RP Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą na czele. Karolina Pajączkowska zaś rozmawiała z Bartoszem Bocheńczakiem z Konfederacji.

- Na początku nie wierzyłem, że to wydarzyło się tutaj, w Krakowie. My po tych ulicach chodziliśmy jako dzieci, traktowaliśmy to jako ostoję bezpieczeństwa. dzisiaj jesteśmy tu po to, aby być razem, ponad podziałami politycznymi. Wiemy, że jest prezydent, że jest premier. Potrafiliśmy się wznieść ponad podziały polityczne, zsolidaryzować się; wyrazić nasz żal, nasz smutek, ale i wdzięczność dla policjantów, którzy w heroicznej walce walczyli, żeby nas bronić - powiedział polityk.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego i Donalda Tuska na marszu ciszy:

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