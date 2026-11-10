We wtorek Sąd Najwyższy wydał decyzję, która uderza w niedawne zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN, którą kieruje sędzia Maria Szczepaniec, rozpoznała zażalenia Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Efekt? SN „postanowił uchylić oba zarządzenia” z 30 października, które odsuwały ich od wykonywania obowiązków sędziowskich, w tym pełnienia funkcji prezesa i wiceprezesa TK.

To nagła zmiana kursu, bo jeszcze w ubiegły piątek Sąd Najwyższy uznał się za niewłaściwy do zajmowania się tą sprawą, przekazując ją do TK. Święczkowski i Sochański nie dali jednak za wygraną i zaskarżyli to postanowienie. Tym razem SN przychylił się do ich racji, co otwiera drogę do ich powrotu do pracy.

„Ewentualne orzeczenia SN bez wpływu”

Na odpowiedź z wnętrza Trybunału nie trzeba było długo czekać. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która 30 października jako najstarszy stażem sędzia przejęła kierowanie TK i zawiesiła obu sędziów, wydała stanowczy komunikat. Jej zdaniem Sąd Najwyższy nie ma tu nic do gadania.

Korwin-Piotrowska podkreśliła, że ewentualne decyzje SN nie mają żadnego wpływu na skuteczność zawieszenia Święczkowskiego i Sochańskiego. Według niej jedynym organem, który może kontrolować takie zarządzenia, jest sąd dyscyplinarny wylosowany spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

„Sąd Najwyższy nie posiada żadnych kompetencji w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego oraz jego sędziów” – napisała Korwin-Piotrowska, dodając, że obie instytucje są od siebie całkowicie autonomiczne.

„Czekam, aż orzeknie, że Ziemia jest płaska”

Decyzja Sądu Najwyższego wywołała lawinę komentarzy wśród polityków obozu rządzącego. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek nie krył sarkazmu. „Czekam, aż pani Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska” – napisał w serwisie X.

Jeszcze ostrzej zareagował wiceszef resortu sprawiedliwości Dariusz Mazur. Stwierdził on, że osoby orzekające w tej sprawie to „niby-sędziowie”, którzy działają bez podstawy prawnej.

„Absurd goni absurd, równie dobrze osoba udająca sędziego szachowego mogłaby podyktować rzut karny w meczu bokserskim. Wszystko po to, aby reanimować Pana Święczkowskiego jako osobę kierującą TK” – ocenił Mazur, nazywając działania SN „słabe i bezskuteczne”.

Nocna interwencja prezydenta

Spór o to, kto rządzi w TK, rozgorzał pod koniec października. Gdy Anna Korwin-Piotrowska odsunęła Święczkowskiego od obowiązków, ten nazwał jej działania „uzurpacją”. Sytuacja stała się na tyle napięta, że prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę w Senegalu i pilnie wrócił do kraju.

W nocnym oświadczeniu z 31 października prezydent grzmiał o „naruszeniu porządku konstytucyjnego” i „siłowym przejęciu organu państwa”. Z kolei premier Donald Tusk w orędziu przypomniał, że nowi sędziowie TK, od których prezydent nie odebrał ślubowania, przez tygodnie byli blokowani, a gdy chcieli podjąć pracę, zostali zaatakowani.