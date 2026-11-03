Bogdan Święczkowski pod bramą TK. Nie wpuścili go do środka!

Bogdan Święczkowski pojawił się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, jednak droga do środka została mu zagrodzona. Sędzia, który oficjalnie pełni funkcję prezesa TK, musiał mierzyć się z odmową wejścia do obiektu, co doprowadziło do nerwowej wymiany zdań z policjantami oraz pracownikami realizującymi polecenia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.

Święczkowski nie gryzł się w język i wprost oskarżył mundurowych o działanie na szkodę państwa.

- Wykonujecie polecenia uzurpatorów oraz swoich przełożonych, którzy uczestniczą w spisku przeciwko Rzeczypospolitej - grzmiał przed bramą.

Dodał również, że najwyżsi rangą funkcjonariusze, w tym inspektor Boroń, mogą dopuszczać się najpoważniejszych przestępstw przeciwko ustrojowi państwa.

„Administratorem jestem ja”

W trakcie próby wejścia doszło do kuriozalnego dialogu między sędzią a jednym z funkcjonariuszy. Gdy policjant poinformował Święczkowskiego, że musi skontaktować się z administratorem obiektu w celu uzyskania zgody na wpuszczenie go na teren Trybunału.

- Administratorem jestem ja - padła odpowiedź.

Mimo tych argumentów, sędzia pozostał przed ogrodzeniem. Jak relacjonuje Interia, Święczkowski ocenił sytuację jednoznacznie jako trwający zamach stanu, w którym uczestniczą funkcjonariusze policji oraz osoby, które określił mianem „uzurpatorów”. Zapowiedział również, że osoby blokujące mu dostęp do miejsca pracy poniosą w przyszłości odpowiedzialność karną.

- Zobaczymy się za parę miesięcy, ale w innej sytuacji - zapowiedział sędzia.

Spór o władzę w TK

Nagłe zaostrzenie sytuacji to pokłosie decyzji sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Uznali oni Annę Korwin-Piotrowską, jako najstarszą stażem, za osobę kierującą Trybunałem. Wydała ona zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski kategorycznie odrzuca te decyzje. Twierdzi, że Korwin-Piotrowska nie ma żadnych uprawnień do kierowania instytucją, a jej działania nazywa „potrójną lub poczwórną uzurpacją”. Według jego wersji, jedyną osobą uprawnioną do zastępowania go w kierowaniu Trybunałem jest sędzia Stanisław Piotrowicz, co ma wynikać z zarządzenia wydanego jeszcze w kwietniu tego roku.

Zwołane przez sędzię Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne, które ma się zająć m.in. planem budżetu na 2027 rok, Święczkowski nazwał jedynie „spotkaniem towarzyskim”, które nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych.

- Będę walczył do końca o prawdę - zadeklarował przed siedzibą TK.

W naszej galerii zobaczysz początek ostatniego prostetu pod TK:

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