Kto wygra wybory w USA? Sondaże są bezwzględne, ale już wcześniej się myliły

Walka o Kapitol. Demokraci liczą na wyborczą falę

Wtorkowe głosowanie zadecyduje o obsadzie wszystkich 435 miejsc w Izbie Reprezentantów oraz 35 ze 100 mandatów w Senacie. Obecnie Republikanie dysponują kruchą większością w niższej izbie Kongresu (220 do 215) oraz stabilniejszą przewagą w Senacie, wynoszącą 53 do 47. Według ostatnich przedwyborczych sondaży stacji CBS News oraz YouGov, Demokraci w ogólnokrajowych preferencjach (tzw. generic ballot) wyprzedzają partię urzędującego prezydenta stosunkiem 53 do 45 procent.

Nadzieje Partii Demokratycznej opierają się nie tylko na historycznych prawidłowościach, które pokazują, że w wyborach w środku kadencji obóz rządzący zazwyczaj traci miejsca w Kongresie. Kluczowe okazują się nastroje społeczne. Mimo obiektywnego wzrostu płac, zaufanie amerykańskich konsumentów pozostaje na rekordowo niskim poziomie. Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy jest dotkliwy skok cen paliw, wywołany trwającym od lutego 2026 roku konfliktem na Bliskim Wschodzie, który uderza w portfele przeciętnych obywateli.

Kluczowe stany i lokalne uwarunkowania, które zadecydują o Senacie

O ile odzyskanie Izby Reprezentantów wydaje się dla Demokratów bardzo realnym scenariuszem, o tyle batalia o wyższą izbę Kongresu toczy się dosłownie o pojedyncze mandaty. Aby przejąć pełną kontrolę nad władzą ustawodawczą, ugrupowanie to musi odebrać Republikanom co najmniej cztery miejsca w Senacie. Oczy całej Ameryki zwrócone są w dużej mierze na Karolinę Północną, gdzie republikański kandydat Michael Whatley wyraźnie przegrywa w badaniach opinii z byłym demokratycznym gubernatorem Royem Cooperem. Ostrą rywalizację widać również w Georgii oraz tradycyjnie konserwatywnej Alasce. Do przejęcia mogą być także mandaty w Teksasie, Maine czy Ohio.

Sytuację utrudnia jednak specyfika amerykańskiego systemu elektoralnego. Eksperci zwracają uwagę na zjawisko gerrymanderingu, czyli politycznie motywowanego manipulowania granicami okręgów wyborczych. Ten mechanizm sprawia, że nawet wyraźna przewaga w skali całego kraju nie zawsze przekłada się na liczbę zdobytych miejsc. Wielu urzędujących polityków ma zagwarantowane tzw. bezpieczne okręgi, przez co prognozowana w sondażach „niebieska fala” (blue wave) poparcia dla Demokratów może w kluczowych miejscach rozbić się o matematykę.

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Dlaczego analitycy dmuchają na zimne? Lekcja z 2016 roku

Pomimo korzystnych dla Demokratów statystyk, w sztabach wciąż żywe jest wspomnienie wyborów prezydenckich z 2016 roku, które przypominają, że polityczne predykcje potrafią drastycznie minąć się z prawdą. Dekadę temu niemal wszystkie modele matematyczne i ogólnokrajowe sondaże wskazywały na bezapelacyjne zwycięstwo Hillary Clinton. Ośrodki badawcze fatalnie nie doszacowały wówczas elektoratu Donalda Trumpa, zwłaszcza białej klasy robotniczej w kluczowych stanach tzw. pasa rdzy, co ostatecznie zapewniło mu historyczną wygraną.

Od tego czasu branża sondażowa przeszła gruntowną reformę. Socjologowie wdrożyli skomplikowane modele ważenia danych, mocniej uwzględniając poziom wykształcenia respondentów i korelując wyniki z ich historią głosowania. Naukowcy z Rutgers University przypominają jednak, że żaden sondaż nie przewiduje przyszłości – jest to wyłącznie obraz sympatii politycznych w danym momencie. Przy tak wysokiej polaryzacji społecznej o ostatecznych wynikach w kluczowych stanach wahających się zdecyduje wyłącznie to, której partii uda się skuteczniej zmobilizować swoich sympatyków do fizycznego stawienia się w lokalach wyborczych.

Stawka wyborów a przyszłość prezydentury Trumpa

Wybory połówkowe tradycyjnie stanowią plebiscyt popularności urzędującego prezydenta, ale ich waga jest znacznie większa. Przewrót w układzie sił miałby fundamentalny wpływ na architekturę decyzyjną Waszyngtonu. Jeśli Demokraci zdobędą obie izby, uzyskają potężne mechanizmy nacisku na Biały Dom – od możliwości blokowania prezydenckich nominacji sędziowskich, przez zamrażanie kluczowych ustaw, po prawo do powoływania uciążliwych komisji śledczych (oversight hearings) wymierzonych w działania administracji.

Świadomy tego politycznego ryzyka Donald Trump, podczas jednego z ostatnich wystąpień przedwyborczych, bezpośrednio odniósł się do możliwej utraty kontroli nad legislatywą. Prezydent zapowiedział, że jeśli straci sojuszników w Kongresie, zamieni się w „Pana Weto”, blokując projekty swoich politycznych oponentów. Jednocześnie pragmatycznie dodał, że w takiej sytuacji wszyscy będą po prostu musieli usiąść do stołu i zawierać trudne polityczne kompromisy.