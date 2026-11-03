Kiedy są wybory prezydenckie w USA? Odliczanie już trwa

Daty i zasady. Kiedy Amerykanie ponownie wybiorą prezydenta?

Zgodnie z amerykańskim prawem federalnym, wybory prezydenckie odbywają się co cztery lata, zawsze w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. Kolejne starcie o Biały Dom zostało zaplanowane na 7 listopada 2028 roku. Choć to perspektywa dwóch lat, amerykańska machina polityczna już teraz zaczyna przygotowywać się do tego kluczowego wydarzenia, a obecne wybory w środku kadencji (tzw. midterm elections) traktowane są jako pierwszy poważny poligon doświadczalny dla potencjalnych kandydatów.

Dla obu głównych partii politycznych wybory połówkowe to nie tylko walka o kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem, ale również okazja do przetestowania nastrojów społecznych. Liderzy ugrupowań wykorzystują ten czas na budowanie rozpoznawalności w kluczowych okręgach, co stanowi fundament pod przyszłe, ogólnokrajowe kampanie wyznaczające kierunek dla kraju.

Czy Donald Trump może ponownie wystartować w wyborach?

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań w kontekście wyborów w 2028 roku jest to, czy obecny prezydent Donald Trump będzie mógł po raz kolejny ubiegać się o urząd. Zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, która ogranicza czas sprawowania najwyższego urzędu w państwie do maksymalnie dwóch kadencji, odpowiedź jest przecząca.

Jako że Donald Trump wygrał wybory w 2016 roku, a następnie powrócił do Białego Domu po zwycięstwie w 2024 roku, wyczerpał swój konstytucyjny limit jako 45. i 47. prezydent USA. Oznacza to, że po stronie Partii Republikańskiej wkrótce rozpocznie się nowa, w pełni otwarta rywalizacja o nominację. Wśród potencjalnych kandydatów prawicy amerykańskie media najczęściej wskazują urzędującego wiceprezydenta JD Vance'a, a także grupę prominentnych republikańskich senatorów i gubernatorów.

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Kto może reprezentować Demokratów w 2028 roku?

Sytuacja w obozie Partii Demokratycznej po przegranych wyborach prezydenckich w 2024 roku pozostaje niezwykle dynamiczna. Brak urzędującego prezydenta z ramienia tej partii sprawia, że lista polityków potencjalnie ubiegających się o nominację w 2028 roku jest wyjątkowo długa. Wielu kandydatów wykorzystuje obecne zaangażowanie w kampanie przed wyborami połówkowymi do budowania relacji z wyborcami i darczyńcami na szczeblu krajowym.

Według informacji publikowanych przez zagraniczne serwisy analityczne, w medialnych spekulacjach regularnie pojawiają się takie nazwiska jak była wiceprezydent Kamala Harris, były sekretarz transportu Pete Buttigieg czy gubernatorzy kluczowych stanów – Gavin Newsom z Kalifornii oraz Josh Shapiro z Pensylwanii. Często wymienia się również wpływową kongresmenkę Alexandrię Ocasio-Cortez. Ich obecna aktywność na wiecach poparcia w okręgach wahających się jest wyraźnym sygnałem, że wewnętrzny wyścig o przywództwo u Demokratów już się rozpoczął.

Wybory połówkowe i zamieszanie na kartach do głosowania

Mimo że nazwisko Donalda Trumpa nie znajduje się na kartach do głosowania w trwających wyborach połówkowych, prezydent pozostaje jedną z głównych postaci kampanii. Podczas wieców mobilizujących republikański elektorat, między innymi w stanie Georgia, wielokrotnie apelował do swoich zwolenników, aby oddawali głosy w taki sposób, jakby jego nazwisko fizycznie widniało na liście kandydatów. Ta retoryka, mająca za zadanie zwiększyć republikańską frekwencję, doprowadziła jednak do nieoczekiwanych sytuacji.

Jak relacjonują lokalne media, część obywateli potraktowała te wezwania całkowicie dosłownie. W Arizonie, w hrabstwie Yavapai, urzędnicy wyborczy musieli wielokrotnie odpowiadać na telefony od zdezorientowanych mieszkańców. Osoby biorące udział we wczesnym głosowaniu skarżyły się, że na ich kartach rzekomo brakuje prezydenckiego wyścigu oraz nazwiska Donalda Trumpa. W odpowiedzi lokalne komisje wydały oficjalne przypomnienia informujące, że obecny cykl wyborczy dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o miejsca w Kongresie oraz stanowiska stanowe.