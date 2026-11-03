Kwestia obecności premiera na wtorkowym (3.11) posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego (godz. 15:00) stała pod znakiem zapytania ze względu na udział przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej. Środowisko Grzegorza Brauna budzi ogromny opór po stronie koalicji rządzącej. Jednak rzecznik rządu Adam Szłapka uciął spekulacje – Donald Tusk pojawi się w Pałacu Prezydenckim.

– Pan prezydent zdecydował się zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście pan premier będzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczył – potwierdził Szłapka na antenie TVP Info.

Spór o ludzi Brauna

Głównym punktem zapalnym jest zaproszenie dla partii Grzegorza Brauna. Przeciwko obecności tych polityków na RBN protestowali głośno marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rząd nie kryje obaw o bezpieczeństwo przekazywanych informacji.

Według Adama Szłapki obecność osób, które „w sposób jawny wypowiadają się prorosyjsko”, diametralnie zmienia charakter spotkania. Rzecznik rządu ocenił, że z tego powodu na sali nie padną żadne tajne szczegóły.

– Pan prezydent Karol Nawrocki uznał, że chce, żeby na sali było de facto kilkadziesiąt osób. W tym takie osoby, które w sposób jawny wypowiadają się prorosyjsko, na przykład właśnie przedstawiciele od pana Brauna. Jego nie będzie, bo on jest eurodoputowanym, ale pewnie będzie tam przewodniczący koła Korony Polskiej. Co oznacza, że cała dyskusja będzie miała taki przebieg, że pojawią się tylko informacje, które są jawne – zaznaczył rzecznik rządu.

– W takiej sytuacji to trochę nie ma sensu – podkreślił Szłapka, sugerując, że jeśli prezydent chce wymiany informacji niejawnych, powinien wybrać inną formułę spotkania.

Z kolei Pałac Prezydencki stoi na stanowisku, że ugrupowanie Brauna ma mandat parlamentarny i poparcie części Polaków. Urzędnicy Karola Nawrockiego przypominają, że posłowie tej formacji i tak mają dostęp do informacji niejawnych, uczestnicząc chociażby w utajnionych obradach Sejmu.

Prezydent poda rękę premierowi

Mimo różnicy zdań w sprawie składu Rady oraz trwającego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, strona prezydencka zapowiada pełen profesjonalizm. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, zapewnił w RMF24, że Karol Nawrocki „godnie przyjmie urzędującego premiera”.

Dodał, że „prezydent szanuje reguły demokracji” oraz że „prezydent poda premierowi rękę na powitanie”.

O czym będą rozmawiać?

Oficjalna agenda spotkania obejmuje kluczowe aspekty bezpieczeństwa kraju. Według zapowiedzi szefa BBN Bartosza Grodeckiego, politycy mają omówić kwestię budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce oraz bieżące zagrożenia.

Możliwe jednak, że tematyka spotkania zostanie rozszerzona. Rzecznik prezydenta przyznał, że trudno będzie przejść obojętnie obok wydarzeń z ostatniego weekendu i konfliktu w Trybunale Konstytucyjnym. – To, co się wydarzyło w Trybunale dotyczy także bezpieczeństwa Rzeczpospolitej – dodał Leśkiewicz.